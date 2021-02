Catalina Usme y el malestar de futbolistas: 'es maltrato y machismo'

Catalina Usme tomó la voz por las futbolistas profesionales colombianas, que pasaron de la expectativa a la decepción al enterarse que la edición 2021 de la Liga Femenina durará menos de dos meses.

Sin dar vueltas, la goleadora lo dijo como lo sienten ella y sus colegas: "siento que lo que están haciendo con nosotras es maltrato y machismo, estamos pidiendo igualdad de oportunidades. Queremos la oportunidad de vivir del fútbol profesional", le dijo al portal Gol Caracol.



Lo que en 2017 arrancaba como un sueño que debía ir creciendo año a año, ha ido, para Usme, en retroceso: "sentimos que año a año vienen acabando con la liga y como dándonos ese contentillo, pero que realmente que sea un proyecto que tengan en sus planes, absolutamente no. Nos hemos ganado un espacio y lo están acabando, es nuestro trabajo y es nuestra profesión, es lo que hemos hecho toda la vida, es lo que amamos y es decepcionante lo que está pasando, esto es una liga ‘exprés’ y eso solo existe solo acá”.



Sobre las declaraciones de Fernando Jaramillo, presidente de Dimayor, quien reconoció las limitaciones del torneo, la jugadora del América se preguntó: "¿de qué habla el presidente Jaramillo cuando vamos a disputar una liga de mes y medio, cuando las jugadoras van a tener un contrato máximo de dos meses? ¿Eso a él le parecen garantías? ¿Le parece estar comprometido con el fútbol femenino? ¿Le parece hacer eso su proyecto bandera?".





Usme aseguró que la afición ha ido creciendo en el país y que el último torneo fue más competitivo gracias a que hubo menos equipos. Lo que no hay todavía es una estructura firme pues, con torneos de menos de dos meses, los involucrados no tienen certeza de que es serio el torneo.



"Los clubes pueden tener proyectos muy serios, lo digo con conocimiento de causa porque nosotras tenemos un proyecto de 4 años, América ha hecho un gran esfuerzo por mantenerlo, pero no sé qué tanto se pueda sostener un proyecto durante todo un año cuando una liga va a durar un mes y medio, no creo que haya proyecto que sobreviva a ese ritmo", concluyó.