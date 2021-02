Liga femenina 2021: 'se ve como retroceso pero son las circunstancias'

Es lo que hay. Palabras más, palabras menos, así justificó Fernando Jaramillo, presidente de Dimayor, la realización de una Liga Femenina 2021 de menos de dos meses, que no ofrece garantías para las futbolistas en términos deportivos ni laborales y que claramente representa un retroceso.

Así lo acepta, sin titubeos, el propio Jaramillo: "Esto suena como retroceso pero hay que atender a las circunstancias. Lo que tenemos en este momento es lo mejor que podemos hacer, las inquietudes son válidas, estamos tratando de lograr recursos pero no es fácil", dijo el directivo en declaraciones a RCN Radio y El Alargue de Caracol.



El calendario, según él, tampoco ayuda: "hay que tener en cuenta que tenemos Copa Libertadores en marzo y otra vez en septiembre, por eso se debe hacer tan corto. Quiero que entiendan la situación que estamos viviendo, sé que es limitado y esperamos que esto se pueda normalizar en los próximos años", añadió.

​

Jaramillo dijo que entiende a las jugadoras, que ha hablado con ellas y que su prioridad es garantizar estabilidad laboral: "Mi trabajo es convencer a los clubes entiendan que el fútbol femenino agrega valor. El compromiso claro de Dimayor es insistir en una Liga Femenina, que las jugadoras tengan garantías, salarios dignos, la idea es llegar allá pero no hemos llegado todavía", comentó. ​



En declaraciones a Blu Radio, el directivo no descartó que, para el segundo semestre, pueda reactivarse la competencia: "puede pasar que después de septiembre se pueda jugar una nueva liga de unos tres meses", dijo, pero aclaró que hay restricciones de escenarios no solo por la pandemia​ sino por la entrega de estadios para la Copa América.



Al responder cómo es posible que un negocio tan robusto como el fútbol masculino no ayude a sostener el femenino explicó: "Escasamente se sostienen los clubes para el fútbol masculino y es una lástima que el fútbol femenino sea la cenicienta pero esa es la situación. Saqué el comunicado para no crear espejismos".



Jaramillo concluyó que el torneo se ha hecho con el único apoyo del Ministerio del Deporte, que los patrocinadores no se han sumado y en medio de la crisis se entiende la situación pero que él ha enviado propuestas a grandes marcas para buscar recursos.