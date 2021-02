Modo retroceso: ¿por qué la Liga Femenina no es un torneo más serio?

El anuncio cayó como un balde de agua fría sobre todos aquellos que esperaban, con paciencia, el reinicio del fútbol femenino en Colombia.

"En el cronograma de la temporada se tiene establecido que la Liga Femenina inicie el 18 de julio y finalice las primeras semanas de septiembre debido a que la Conmebol remitió información con que la Libertadores femenina 2020 será en marzo y la versión del presente año comenzará en septiembre".



Así confirmó la Dimayor la realización de un torneo que durará entre siete y ocho semanas, con suerte.



La gran victoria que fue la primera edición del torneo, en 2017, con 18 equipos participantes y 4 meses de duración, ha ido contando cada edición con derrotas: 3 meses y medio en 2018 (23 equipos), 2 meses y medio en 2019 (20 equipos), 2 meses en 2020 (13 equipos) y menos de 2 meses en 2021, sin certeza de cuántos competidores habrá, pues según la organización, hasta la próxima semana habrá una reunión para decidir el sistema y las condiciones del nuevo torneo. Excepto por el último torneo, marcado por la pandemia, no hay una justificación concreta para un retroceso que es innegable.



Las propias jugadoras han tomado alzado la voz para protestar por el trato a una liga que tanto costó construir, que fue una 'promesa de campaña' del actual presidente de Dimayor, Fernando Jaramillo, pero que sigue sin arrancar, no digamos ya consolidarse o crecer...



"Y volvemos a la excusa de siempre, La Copa Libertadores. Es preocupante que cada año retrocedamos más. No hay compromiso, ni garantías, ni tiempos para la mujer en el fútbol Colombiano", dijo Isabella Echeverry, jugadora de Selección Colombia y el Sevilla de España.

A su turno Natalia Gaitán, histórica capitana de Colombia, reclamó: "es muy difícil que en un mes y medio las jugadoras alcancen su máximo nivel de rendimiento. Es muy difícil que en un mes y medio se logre atraer al máximo de espectadores. Es muy difícil que los patrocinadores se sumen con un producto que solo dura un mes y medio", dijo.



Y añadió: "Es muy difícil que en un mes y medio se pueda desarrollar una LIGA PROFESIONAL. Se necesita un compromiso REAL por parte de todos los protagonistas para el desarrollo del fútbol femenino en Colombia y para brindarle las garantías necesarias a las jugadoras".

Las demandas de las jugadoras son idénticas a las de hace un par de años, cuando luchaban por una primera liga profesional que, como asegura Gaitán, en menos de dos meses es difícil de calificar de esa manera.



Así, tal como lo asegura Yoreli Rincón, la única colombiana incluida en el once ideal de la década de Conmebol.

Mes y medio

Insólito - inaceptable

"Reiteramos el compromiso que existe por parte de la Dimayor los clubes y los diferentes grupos de interés para seguir consolidando el fútbol femenino en Colombia y entregando las garantías necesarias para que las futbolistas puedan desarrollar la pasión por este deporte", dice Dimayor en su comunicado. Consolidación, garantías, pasión, todas ilusiones a la luz de un torneo de menos de dos meses. No será la primera vez que la ambición de las futbolistas colombianas supere las limitaciones de su dirigencia...