Liga Femenina de dos meses: Ricaurte se sumó a voces de protesta

Como había adelantado en diciembre de 2020, una vez terminó la Liga Femenina con Santa Fe campeón, la edición 2021 del campeonato femenino volvería a ser de dos o tres meses. Este martes Dimayor confirmó que iniciará el 18 de julio y se extenderá hasta los primeros días de septiembre. Nuevamente, por quinta edición, el fútbol femenino solo se desarrollará en un par de meses.

Entre las muchas voces de protesta se sumó la del excapitán de Independiente Medellín, Andrés Ricaurte, quien actualmente juega con el FC Dallas en la MLS. El jugador también se mostró sorprendido con el poco tiempo de competencia para las mujeres y trinó: "Dura más el vacacional de la Floresta".



Y es que desde el anuncio de la Dimayor, la prensa que cubre el fútbol femenino y las mismas deportistas, han pegado "el grito en el cielo" porque la liga volverá a ser de dos meses.



En diciembre el gerente del equipo femenino de Santa Fe, Diego Perdomo, le contó a FUTBOLRED que la Liga volvería a ser de dos o tres meses y que sería después de la Copa América por disponibilidad de escenarios. Además, que no podía ser más larga porque en marzo se jugaba Copa Libertadores Femenina 2020 y para octubre está programa la edición 2021.



Una de las primeras jugadoras en reaccionar fue Katherine Tapia, exjugadora de Atlético Nacional que fichó con América para la Libertadores, dijo: "Dónde está el apoyo del señor Presidente de la Dimayor, quien dijo que iba a trabajar por el fútbol femenino y que este año podríamos tener una liga consolidada", y cuestionó que la Liga Femenina no sea de cinco o seis meses, pese a tener patrocinio.



La volante Yoreli Rincón, actual jugadora del Inter de Italia, también se refirió al calendario femenino en Colombia: "Mes y medio. Insólito - inaceptable para una palabra PROFESIONAL". Cabe destacar que la '10' hizo parte del once ideal de la década publicado por IFFHS, siendo la única colombiana presente.