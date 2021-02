Leicy Santos y su grito de respeto: ataca a Dimayor por Liga Femenina

Las futbolistas colombianas están decepcionadas y disgustadas por lo que pasa con la Liga Femenina en Colombia. El trabajo de tantos años, los esfuerzos y sacrificios, no se han visto reflejados en la consolidación del fútbol profesional para mujeres. Por el contrario, el campeonato va en retroceso y la próxima temporada no durará ni dos meses de competencia, con muchos clubes en duda para participar, y con cientos de jugadoras en el limbo.



Es por eso que Leicy Santos, referente del fútbol femenino colombiano y jugadora del Atlético de Madrid en España, emitió su opinión a través de las redes sociales.



Con un enérgico mensaje a la Dimayor, Leicy pidió “respeto” por parte de los dirigentes del fútbol en el país. Además, exigió que se dé “un paso al frente y mantener una Liga Femenina de Fútbol Profesional en Colombia”.



El mensaje de Leicy dice: “Se necesita compromiso para crecer y todo comienza por quienes tienen la última palabra. Si ellos no están comprometidos, nunca tendremos una liga seria y una profesionalización decente para las jugadoras de fútbol en Colombia. No se trata de pedir que estemos de la noche a la mañana en la cima. Se trata de dar pasos cortos, pero seguros. No es un grito de ayuda, es un grito de respeto”.



Santos continúa: “Pedimos y exigimos respeto para quienes llevamos tantas alegrías y diversión a los hinchas, para quienes llevamos con responsabilidad y orgullo la camiseta de la Selección Colombia y de nuestros equipos, para quienes soñamos con vivir del fútbol y traerle gloria a nuestro país. ¡No más a una liga de dos meses!...”.



Aquí todo el mensaje de Leicy Santos: