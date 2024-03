Liga Femenina se reanuda en el Día de la Mujer: se juega la fecha 3

Terminó la participación de la Selección Colombia en Copa Oro W, torneo en el que fueron eliminadas en los cuartos de final contra las anfitrionas Estados Unidos, pero el fútbol femenino no para y en el país se reanuda el campeonato profesional.





Tras ese parón por esa fecha FIFA, la Liga Femenina vuelve al ruedo y será en el día especial para ellas, pues el primer juego de la fecha 3 será este 8 de marzo, fecha en la que se conmemora el Día Internacional de la Mujer.



Deportivo Pereira e Independiente Medellín serán los equipos encargados de abrir esta apasionante jornada del fútbol femenino profesional en Colombia y ambos equipos irán por un resultado favorable, aunque la obligación es para las matecañas, quienes son coleras con cero puntos, mientras que las poderosas están invictas al sumar cuatro puntos en dos salidas.



Sin embargo, el duelo entre Pereira y Medellín será el único en esta fecha importante, pues los demás encuentros serán el sábado 9 de marzo, en el que Deportivo Pasto, líder del campeonato espera continuar en lo más alto cuando enfrente a Llaneros también de buen comienzo.



Para esta jornada especial, el único equipo que no jugará porque le toca descanso es el vigente campeón Independiente Santa Fe, quienes vienen de caer goleadas 4-0 ante Atlético Nacional, aunque las verdolagas buscarán demostrar que no fue casualidad contra Internacional Palmira.



Por otro lado, Millonarios y América, otro de los equipos favoritos al título, se enfrentarán a Alianza y Real Santander, respectivamente.



Así se jugará la fecha 3 de Liga Femenina 2024



Viernes 8 de marzo

Pereira vs Medellín / 4:00 p.m. / TV YouTube Dimayor



Sábado 9 de marzo

Alianza vs Millonarios / 3:30 p.m. / YouTube Dimayor TV

América vs Real Santander / 3:30 p.m. / Win Sports

Cúcuta vs La Equidad / 3:30 p.m. / YouTube Dimayor TV

Llaneros vs Pasto / 3:30 p.m. / YouTube Dimayor TV

Junior vs Cali / 4:00 p.m. / YouTube Dimayor TV

Nacional vs Inter Palmira / 4:00 p.m. / YouTube Dimayor TV