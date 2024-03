Alejandra Velásquez, la mujer que revoluciona la narración en Colombia

Cada vez más son las mujeres que les gusta opinar de diferentes deportes y han conseguido tener mayor participación en medios de comunicación, algo que antes era inimaginable, sin embargo, la brecha aún parece estar un poco cerrada, pues aún hay falencias y una de ellas es la narración, en la que son muy escazas las periodistas que se les da esa oportunidad.





Aunque hay países de Sudamérica como Argentina que ya están dejando incursionar a las periodistas deportivas en la narración, en Colombia esa oportunidad es un tanto desconocida, aunque hay mujeres que ya están empezando a abrirse su camino en esta faceta que es dominada por el género masculino.



Ese es el caso de la joven periodista deportiva Alejandra Velásquez, quien junto a Andrés Acosta maneja la dirección del medio dedicado al fútbol femenino, ‘Superpoderosas’ y también, es una de las pocas mujeres que se ha animado a narrar en Colombia, pero, aunque se le ha venido reconociendo eso en medios radiales y virtuales, aún es un poco desconocida para el público en general.



Esta mujer dialogó con FUTBOLRED sobre cómo ha venido creciendo y lo que le falta para poder conquistar la pantalla nacional, reconociendo que faltan cosas por mejorar, pero para cuando esa oportunidad llegue, espera estar más que lista para asumir el reto.



De hecho, aprovechando el auge del fútbol femenino, Alejandra ha conseguido narrar, dar a conocer su estilo en los partidos, teniendo así la oportunidad de explorar esta faceta que inició como hobbie cuando relataba videojuegos del deporte rey en PlayStation.



Inicio en el periodismo y cómo mezcló sus dos pasiones



“Cuando era pequeña más o menos tenía 7 años, tuve un flechazo con el periodismo, desde ahí sentí que era mi pasión y cuando fui creciendo me di dando cuenta que desarrollé las habilidades que debería tener todo periodista. En ese momento mezclé mis dos pasiones que eran los deportes, incluso jugué fútbol y decidí ser periodista deportiva”.





El día que exploró la narración y se enamoró de esa faceta



“Creo que eso también era algo innato que yo tenía desde que me acuerdo cuando veía a mis primos y amigos jugando con el PlayStation. Yo trataba como de seguir siempre el rumbo de la pelota de narrar los partidos de hacerlo de forma divertida, digamos no 100%, pero lo hacía y ya en el año 2019 tomé la determinación de hacerlo. Dije vámonos por este lado del fútbol femenino, pero también para empatizar un poco más”.



La motivación para empezar a narrar de manera profesional



“Yo quería hacer algo que nadie había hecho acá en Colombia y pues el tema del relato femenino hasta ahora está un poco olvidado. Empecé y poco a poco lo practiqué, lo estudié y pude recibir también muchos consejos de personas que estaban involucradas en la narración. Así fue como poco a poco fui el logrando esta labor sin ningún curso, sino de manera empírica Yo no he tenido clases específicas el temade relato, sino que todo ha sido algo más empírico, de algo que tenía y la idea es irla perfeccionando”.



Consejos que le han ayudado ir encontrando su propio estilo para narrar



“Los relatores día a día se van construyendo con las nuevas dinámicas del fútbol, con las nuevas tendencias que se ven en las redes sociales y de todo lo que sucede en la sociedad, creo que poco a poco se van construyendo y pues he tenido la oportunidad de hablar con narradores que llevan 30 años al frente de un micrófono o detrás de una pantalla y yo todavía tengo mucho para aprender. Silo dicen ellos, imagínate que puedo decir yo, pero creo que lo más importante también es seguir buscando y tratando de encontrar ese estilo propio que tenga, como un dicho o algo que me marque a mí y que la gente me reconozca por eso. La práctica hace al maestro”.



La alimentación como aspecto fundamental para plasmar un partido



“Hay cosas básicas relacionadas a la voz y del tema de la alimentación antes de un relato, toca tener cuidado con lo picante, ser consciente de lo que uno come y lo que digamos quiere reflejar también con el cuerpo, pero aparte de eso hay consejos sobre buscar muchas palabras aprender a leer bien, me han inculcado irme para el lado de la poesía porque eso le va despertando a uno como de pronto ese romanticismo que muchos relatores tienen. Cada partido escomo un mundo y lo que uno quiere plasmare al oyente o televidente es justamente esa historia”.



Preparación previa para poder narrar de manera precisa



“lo primero es tener en la mente la habilidad de pensar rápido de saber qué se va a decir, pero entender que cuando tú estás hablando probablemente el balón ya esté en otro lado. Entonces toca ir teniendo ese ritmo de partido y obviamente estudiar antes a las jugadoras o jugadores para uno acoplarse a la nómina para que en la cancha se tenga claro quién es el ‘14’ y el ‘20’, aunque uno tiene referencias como el aspecto físico, el color de los guayos, porque todo dentro de la cancha comunica y creo que se puede estar en sintonía con ese lenguaje y tener esa precisión de los nombres.





Argentina, uno de los ejemplos a seguir en la narración femenina



“Me agrada lo que se hace en Argentina con la oportunidad que se les da a las narradoras de ESPN y todo es un proceso ir de menos a más. De pronto para gente no es interesante verlas relatar, pero escucharlas en un partido de Champions narrándole al Real Madrid es algo maravilloso y lo importante es que no se juzgue por el hecho de ser mujer”.



Narradora femenina y masculina que tiene como referentes



“Me gusta el trabajo de Lola del Carril y siento que ella, así como yo ha ido creciendo poco a poco. Fue la primera narradora femenina en la Liga de Argentina y recuerdo mucho que yo. Algúin día quiero lograrlo también en Colombia. Espero que así pueda ser y siento que ese modelo se puede seguir. “Me encanta también que hacía Pastor Londoño. Creo que para mí es el mejor narrador de la historia de Colombia y me gusta mucho lo que hacemos en nuestro país. A mí me gusta más Cómo se desarrolla la narración en Colombia y guiado mucho también por el trabajo de Pepe garzón y Jotas Mantilla, quien me parece uno de los narradores más importantes”.



En un futuro se animaría a narrar otros deportes



“Me han mencionado el tema del ciclismo, son varias las personas que me dicen si no me animaría a narrar ciclismo y a mí me encanta, podría ser una opción, pero por ahora, la idea, es seguir creciendo con el fútbol y después lanzarme a esos nuevos retos con más preparación y experiencia, porque tampoco es quedarse en la zona de confort”.



Próximos retos como narradora y periodista



“Mi objetivo más próximo es conquistar la pantalla nacional y por qué no la internacional narrar lo que es la Liga, un Mundial y darle mucho bombo con el tema de las copas del mundo femeninas que sea jugar en septiembre acá en nuestro país. Allí siento que es una oportunidad para seguir creciendo otros aspectos como la presentación, la reportería, mejor dicho, estoy 100% enamorada del periodismo, de la narración y todo en general. Ojalá poder seguir desarrollando las dos cosas en paralelo”.



Por ahora, Alejandra Velásquez seguirá su camino como periodista deportiva y muy seguramente dará de qué hablar en Colombia cuando encuentre ese estilo propio que la identifique en su narración, pero sin duda, esta mujer ya ha empezado a revolucionar la narración femenina en el país.





ANDRÉS ROCHA FLÓREZ

@andresrochaf

Redacción Futbolred