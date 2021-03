Joemar Guarecuco, artillera que le dio vida al América en Libertadores

Corría el minuto 29 del segundo tiempo y América de Cali controlaba las intenciones ofensivas de Corinthians y escasas aproximaciones al arco de las brasileñas, pero el técnico Andrés Usme ingresó a Joemar Guarecuco y Gabriela Rodríguez por Wendy Bonilla y Gisela Robledo, respectivamente.

El desgaste había sido grande en medio de un planteamiento inteligente y existía la esperanza de que en cualquier momento una de las dos podía perforar la valla de Tainá Borges, que durante prácticamente todo el compromiso jugó fuera de su portería, excesivamente confiada.



Por ello, a falta de dos minutos para concluir el partido, el tercero de la adición, la venezolana Guarecuco despachó un derechazo potente que colgó a la guardameta rival para forzar los cobros desde el punto penal. La delantera ‘patriota’ espera la oportunidad para buscar nuevamente la opción de anotar ante Ferroviaria en la final de este domingo (5:45 p.m.) en el estadio de Liniers, en Buenos Aires.



Acerca del momento en que se volteó para sacar el disparo, la atacante de 26 años dijo que “uno no puede negar las cosas que hemos hecho, fue un bonito gol, cuando mi compañera lanzó ese balón ya tenía en mi mente que me quedara porque tenía tantas ganas de darle esta final a mi equipo, en ningún momento vi a la arquera si estaba afuera ni vi la portería, pero mi mente pensó en rematar y eso hice, tuve la oportunidad de escoger el momento correcto para poder marcar ese gran gol”.



Sobre la forma cómo manejaron la parte mental para no rendirse, explicó que “las que estamos afuera siempre estamos atentas a cómo se mueve cada jugadora y más en esa posición, siempre estaba pendiente de que la arquera jugaba afuera y en el momento en que entré tuve la fe de que las cosas pasan por algo, de que ese partido lo íbamos perdiendo, pero estábamos tranquilas, era un ambiente impresionante, lo único que nos decía Cata era ‘tengan fe, tengan fe, que las cosas se van a dar, van a llegar, y eso fue lo que tuvimos todas, creímos en cada balón que pateamos, tocamos, a la hora de presionar, de defender, creo que eso nos llevó al resultado, la fe que tenemos cada una de nosotras por el trabajo que hemos venido haciendo”.



En cuanto a si cumplió un sueño, afirmó: “estar en uno de los equipos más grandes de Colombia y la mejor hinchada creo que para cualquier jugadora es muy bueno, creo que el trabajo que venía haciendo con Cortuluá se reflejó y para mí era un sueño jugar con América de Cali, todavía tengo esa sensación, en el 2016 llegué a una final de Copa Libertadores con Estudiantes de Guárico y creo que este es el mejor momento, estamos en las mejores sensaciones físicas y mentalmente, hemos trabajado todo el año y creo que los resultados y todas las cosas se tienen que ver reflejadas en todo lo que hemos hecho”.



También indicó a quiénes les dedicó la anotación: “Mis goles y todo lo que hago lo dedico primeramente a Dios, que está con nosotras, a mi familia, a todas las personas que creen en mí, a las que siempre están conmigo luchando en las buenas y en las malas, a la institución, que siempre está allí, a quienes nos motivan cada día para hacer las cosas de la mejor manera”.



De su recorrido en el balompié, sostuvo que “empecé desde muy pequeña en una escuela de hombres en Venezuela, luego en Colombia primero en Cortuluá y ahora con América de Cali, cada proceso te va enseñando muchas cosas tanto en la personal como en lo futbolístico, una como delantera trabaja mucho la parte de la definición, la técnica y creo que en mi mente siempre está el arco, no es necesario saber dónde está la guardameta, la tuve en ese momento y mi mente solo me dijo que rematara, y es lo mejor que he podido hacer”.



Lo más difícil: “Hemos venido trabajando desde que terminó la Liga, no hemos parado ni un instante, tenemos ganas de compartir con nuestras familias, pero este es nuestro trabajo, lo que nos da de comer, creo que tenemos obligaciones y vemos reflejado todo ese sacrificio y dedicación, de dejar muchas cosas a un lado y venir acá a hacer un gran torneo, demostrarle a la gente y al país que el fútbol femenino vale la pena”.



Respecto a si ese gol ha sido lo más importante que ha hecho en su carrera, indicó que “he marcado historias, en el 2010 hice que mi país clasificara por primera vez a un Mundial, lo que uno siempre sueña ya antes me había soñado hacer el gol para que mi equipo clasificara o buscar que no quedáramos eliminadas, la mente es tan poderosa que se dieron las cosas, estos momentos que estamos viviendo nunca se me va a olvidar a mí, ni a la hinchada ni a la institución”.



Finalmente, reconoce que ahora las rivales ahora las ven con otros ojos, “quizás sí, en Ferroviaria dirán que les va a tocar a enfrentar a un América que eliminó al campeón, pero nosotras estamos centradas, pensando en lo que nos falta por seguir trabajando, vinimos con paso firme, con humildad, tranquilidad, mesura, a hacer nuestro trabajo, y creo que haber eliminado al campeón hace que nos miren de otra forma”.



Marco Antonio Garcés

Corresponsal Futbolred Cali

En twitter: @marquitosgarces