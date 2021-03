Catalina Usme solo quiere el trofeo de la Copa Libertadores Femenina

América de Cali se ilusiona con el título de la Copa Libertadores Femenina edición 2020. Viene de eliminar al gran favorito y actual campeón, Corinthians, pero no hay exceso de confianza frente a Ferroviaria, el otro conjunto brasileño con el que disputará la final este domingo (5:45 p.m.) en Buenos Aires.



La primera en reconocer que aún no han ganado nada es la capitana Catalina Usme, quien en rueda de prensa desde Buenos Aires atendió a los periodistas vallecaucanos.

Sobre el momento del plantel y los refuerzos, Catalina explicó que “Siempre lo he dicho, este equipo está bendecido por Dios, dentro del deporte vos hacés todo lo mejor que tenés, pero también necesitás ayuda, y en este equipo hay una fe impresionante, y no es de ahora, no es por la Copa Libertadores, a veces la gente cree que es cliché, pero no, realmente este equipo tiene una fe increíble en ese ser Todopoderoso que nos ha traído hasta acá y nos ha ayudado, y a pesar de que llegaron jugadoras nuevas y que de cierto modo no se conocían con el grupo, cuando tenés jugadoras que compiten a alto nivel, independientemente si son mejores que el rival o no, te compiten, y eso es un certamen internacional es supremamente importante. Las jugadoras que llegaron fue a sumar, con el mejor ánimo, la mejor disposición, futbolistas que en todo momento están aportando lo mejor, aconsejan las niñas, creo que esto es lo más cercano a una familia que se puede vivir”.



De la forma en que viven la previa del compromiso del domingo, enfatizó que “nunca habíamos estado tan comprometidas con algo, distracciones siempre van a haber, ahora tenemos que blindar muchísimo a las niñas que de cierto modo están empezando a vivir este tipo de experiencias y tenemos que blindarlas sí o sí de todo el ruido que se genera, porque dimos un paso muy importante, pero aún no hemos logrado nada, nosotras queremos ser campeonas de la Copa Libertadores y para llegar a eso sabemos que tenemos de dejar de lado un montón de cosas por estos días y concentrarnos realmente en lo que nos interesa, que es llegar a la final fortalecidas y muy bien para poder ganarla, hemos tomado varias acciones, de antemano le ofrezco disculpas a la gente, no les vamos a responder, nos han llamado mucho, pero no vamos a tener cómo responder hasta después de la final, pero creo que es un momento muy importante para estar reunidas y recogidas como grupo, volver a retomar el camino, irnos a entrenar, volver a hacer lo que nos ha dado tanto resultado, seguir unidas, con mucha fe, muy conscientes de que nos espera un paso muy importante, este es un grupo que tiene jugadoras muy experimentadas y sabemos que tenemos que tomar acciones para que estas distracciones vayan disminuyendo”.



Sobre las claves para haber llegado a la final, dijo que “primero, trabajo, creo que hemos hecho un trabajo increíble, con una preparación supremamente dura, pero todas estuvimos dispuestas a dar esa milla extra, sabemos que estamos preparadas para lo que estamos viviendo acá. Segundo, es muy importante tener claro a qué rival te vas a enfrentar, saber cuáles son sus fortalezas, sus debilidades, saber hacer un plan estratégico. Y tercero, la fe, este equipo tiene una fe inmensa, primero en su trabajo, en lo que podemos lograr, en que podemos seguir dándole ese empujón al fútbol femenino, en que podemos ganar esta Copa Libertadores, ese fue el objetivo principal que nos planteamos desde un principio y la convicción, cuando está convencido de lo quiere es bien difícil ganarle. Este equipo ha tenido bastantes virtudes”.



De lo que lo que podrían ganar con este proceso, señaló que “tenemos proyectado ganar la final de la Copa Libertadores, ¿Por qué no ser bicampeonas?, ¿Quién dice que no es posible?, creo que este equipo hoy lo más cercano que tenemos es concentrarnos para ganar la Copa Libertadores, eso de llegar a la final es muy bonito, muy chévere, pero llegar a una final a qué, hay que llegar a una final a ganarla, no llegar a ver qué pasa, nosotras estamos conscientes de que dimos un paso importante en la semifinal, pero aún no hemos acabado, aquí nos falta el paso más importante y por el que nos preparamos, al que vinimos a dejar todo, por el que hecho trescientas mil cosas, por el que hemos dejado de hacer otro montón, creo que este equipo hoy está para ir a disputar una final y ser campeón, de la mano de Dios y de todas las personas que prenden su velita y oran por nosotras. Más allá de lo que pase después de esa final ya veremos, nos prepararemos, así como en la Liga nos preparamos para ser bicampeonas, después de esa final dije: ‘No hicimos nada, perdimos la final’, es lo mismo ahora; estamos en la final y hay que ganarla, las finales se tienen que ganar. Ya pensaremos en septiembre, que con la ayuda de Dios volvamos a Copa Libertadores, qué vamos a hacer, que te puedo asegurar, va a ser exactamente lo mismo que vinimos a hacer ahora, porque la que no lo haga no puede estar en el deporte competitivo”.



En cuanto a la cercanía de poder levantar la Copa Libertadores después de haber estado en la final de 2013 con Formas Íntimas, sostuvo que “el pensamiento de todas está enfocado en ganar la Copa Libertadores, este es un grupo centrado y tiene en su cabeza ganar, vamos a dejar hasta la última gota de sudor por llevarnos esa Copa Libertadores a casa, es el objetivo principal, estamos muy bien preparadas para disputar esa final y poder ganar”.



De Ferroviaria argumentó que “ese análisis correspondiente lo han hecho Andrés (Usme) y su cuerpo técnico, ellos tienen una virtud y es que analizan muy bien los rivales, tienen muy claro cómo jugarle, qué armas ofensivas y defensivas tienen, cómo se le puede generar, y creo que ha sido uno de los temas positivos de este América femenino, así que creo que nosotras tenemos armas para vulnerar a cualquier equipo y armas defensivas como ofensivas para poder ir por esa final y llevarnos el título de Copa Libertadores para Cali”.



Finalmente, reclamó mayor apoyo con la Liga nacional: “esto es de todos y lo ´podemos construir todos, no sirve que una o dos personas se monten, se tiene que montar todo el mundo y mi llamado de atención es más para los clubes con los procesos que hacen con sus categorías femeninas, los procesos sí dan resultados, un proceso bien llevado, bien ejecutado, montándole algo tiene que dar resultados sí o sí. Mi llamado de atención es para los clubes para que organicen sus equipos femeninos, le brinden a la niña la posibilidad de tener oportunidades, porque en últimas los que votan en la Dimayor son los clubes, los que dicen si hace o se hace, si hace larga o corta, son los clubes, mi llamado de atención es para ellos, para que nos brinden la oportunidad de tener trabajo a través de lo que hacemos”.



Marco Antonio Garcés

Corresponsal Futbolred Cali

En twitter: @marquitosgarces