Liana Salazar se confesó: ‘Necesitaba el cambio a Millonarios’

La Liga Femenina 2024 está pronta a iniciar y uno de los grandes candidatos a pelear por el torneo es Millonarios, club que se llevó a tres jugadoras de Independiente Santa Fe.



Las jugadores que tomaron rumba a la otra acera fueron Diana Celis, Daniela Garavito y Liana Salazar, que fue el cambio más importante ya que es considerada un ídolo en el cuadro cardenal.



Salazar no había dado sus razones por las que se fue el rival de patio y esto generó mucho inconformismo en la hinchada de Santa Fe.

No obstante, este lunes, la futbolista rompió finalmente el silencio y desveló por qué cambio de equipo durante la rueda de prensa de la Selección Colombia Femenina que jugará con Estados Unidos dos amistosos.



Salazar dijo que era necesario el cambio de aires y que por ello escogió a la escuadra Embajadora como su destino.



“El cambio de club me ha sentado muy bien. Creo que necesitaba un nuevo aire, necesitaba nuevas cosas para sentirme bien”, señaló Salazar en una declaraciones que no fueron bien vistas por la hinchada santafereña.