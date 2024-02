Le gustó al jefe y eso alcanza: elogios a Muñoz a pesar de goleada

Entonces, el sueño del chico y del hincha se cumplió: Daniel Muñoz fue presentado como refuerzo del Crystal Palace y casi de inmediato se puso los cortos y se estrenó en la Premier League.

Sin embargo, el estreno le costó, y su equipo fue goleado 4-1 por Brighton, siendo Lamptey una pesadilla para el lateral antioqueño, quien terminó amonestado y agotado.



Pero no todo son malas noticias pues, al ser consultado por la presentación de su nuevo pupilo, el histórico entrenador de Premier, Roy Hodgson, no dudó.



“El lateral derecho Muñoz me pareció excelente. Pensé que estuvo muy, muy bueno, y creo que también vimos una actuación maravillosa de Lerma en la segunda mitad”, declaró.



Es cierto que se complicó jugando atrás con el guardameta, pero tuvo un 97 por ciento de precisión en pases y ganó seis de nueve duelos individuales. Eso es lo que vio el DT que se convirtió en su primer defensor.



Ahora lo que necesita es integrarse, entenderse con sus nuevos compañeros y en eso será clave de Jefferson Lerma. El siguiente desafío, el 12 de febrero, es Chelsea. Hay que mostrar progresos.