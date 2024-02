¿Qué dejó el fútbol? De jugar en Millonarios a obras de construcción

El fútbol es un sueño, pero no necesariamente uno con final feliz. O sí, pero eso no significa que se reduzca todo a una cancha.

Esa es la historia de un jugador que supo abrirse camino en el exterior, que se destacó por su talento al punto de haber estado en al Selección Colombia de José Pékerman, pero que ahora alterna sus días entre las obras de construcción y la industria de la moda en Ibagué. Es el nuevo día a día de Santiago Montoya.



Su historia empezó en All Boys de Argentina, pasó por Vasco da Gama de Brasil, Virtoia Guimaraes de Portugal, Tolima, Millonarios, Bucaramanga, Pereira y Motagua de Honduras. Ganó el Carioca en 2015, la Superliga con el azul en 2018 y estuvo en el registro del Pereira campeón en 2022. Ahí terminó el camino del fútbol.



¿Qué siguió después? "Cree una constructora pequeña con la que hicimos proyectos pequeñitos. Me ayuda mucho para mi vida social, mi familia y mis ingresos. Pensamos darle aumento con unos socios que estamos consiguiendo. Le estamos dando duro a la construcción", reveló el creativo en charla con el Vbar de Caracol.

⚽¡DEL FÚTBOL A LA CONSTRUCCIÓN! 🏗️



La historia de Santiago Montoya, exjugador de Millonarios



📻#CaracolDeportes en @CaracolRadio pic.twitter.com/FkpENXvmPV — El VBAR CARACOL (@VBarCaracol) February 5, 2024



"Tenemos apartamentos para arriendo, con locales comerciales, es bueno porque no requiere tanto mantenimiento y es alto el ingreso. Arrendamos cada uno a un millón, 1,5 millones, los apartamentos de unos 600 mil pesos y eso reunido es muy importante", detalló.



Pero no es lo único en lo que ocupa sus días: "Mi suegro tiene una empresa de ropa de hace más de 15 años, a mí el tema de la moda me ha gustado mucho y estamos arrancando en eso, tenemos un camino ya recorrido", explicó.

​

Montoya contó que salió del Pereira de mutuo acuerdo pues no querían que regresara y ya el fútbol es una página superada. La vida, después de todo, siempre sigue.