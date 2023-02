¿A qué apuesta Linda Caicedo en Real Madrid? ¿Acertó? Debate FUTBOLRED

Linda Caicedo hizo realidad su sueño sin saber que estaba cumpliendo el de muchas, muchas futbolistas que a los 6 años, igual, igual que ella, pedían a gritos la oportunidad de jugar fútbol.

Un talento absolutamente excepcional y una decisión personal y familiar de no rendirse hasta verla convertirse en una profesional la llevaron a donde está hoy, en el olimpo del fútbol mundial, en el Real Madrid, uno de los clubes más poderosos del planeta.

​

​Sí, hoy no es el primero en el fútbol femenino, de hecho es el séptimo, pero ha confiado en una colombiana de solo 18 años para que le resuelva la incomodidad que le genera ese rezago. Es uno de esos equipos a los que solo les funciona si salen en la foto con el trofeo en la mano... igual que Linda, por eso hicieron 'match'.

​

¿Pero es la mejor opción para una jugadora que, según la IFFHS es la mejor Sub-20 del mundo, que fue figura de la última Copa América, que coronará Mundial Sub-17 (subcampeona), Mundial Sub-20 y Mundial de mayores en julio próximo? FUTBOLRED consultó a expertas que respondieron estas tres preguntas:



1. Qué significa para el fútbol femenino que una de nuestras jugadoras haya Sido fichada por uno de los clubes más poderosos del mundo? Qué mensaje da al mundo y al medio local?



2. El fichaje es buena noticia pensando en que será la cabeza de un proyecto, o se escaparon mejores oportunidades como Barcelona o Chelsea?



3. Cuál es el techo de Linda Caicedo después de este fichaje?



Respuestas:



Pilar Velásquez

​Periodista de Semana y panelista de ESPN

​

​1. Significa mucho para el fútbol femenino de Colombia que nuestra mejor representante llegue al Real Madrid. pero hay que hacer una diferencia: no es tan poderoso en mujeres como en hombres. Es muy reciente, su fundación se dio el Primero de julio de 2020 después en una alianza con el Club Deportivo Tacón, por eso no ha tenido tanto protagonismo como Barcelona, que le lleva tanta ventaja. Significa mucho para el proceso de Linda porque ella en Real Madrid va a tener protagonismo, continuidad y posibilidad de jugar que si estuviera en el FC Barcelona o el Chelsea que estuvo hasta último momento. El mensaje al mundo es que aquí hay mucho talento, mira a Leicy, la primera que fue comprada por un club extranjero (Atlético de Madrid) desde Santa Fe, lo que hicieron Natalia Gaitán, Isabella Echeverry siendo capitanas de Sevilla, uno de los más importantes de España. El mensaje es hay talento aunque no haya Liga o garantías laborales para ellas, aún así salen adelante, Tienen que mirar hacia acá, son más de 30 jugadores por el mundo.



2. E fichaje es una gran noticia, Barcelona y Chelsea son mas consolidados y había que hacer un poco más de fila. Ella tiene muchos compromisos: consolidarse en Liga F, el Mundial de mayores, porque ya tuvo gran protagonismo como capitana en el Mundial Sub-17 en la primera final de un mundial para Colombia, entiende que debe llegar con continuidad y que seguramente si demuestra, Chelsea y Barcelona pensarán más en ella como titular. Hizo una buena jugada. Real Madrid no es tan importante hoy como el masculino, pero puede desarrollar su talento y pensar más adelante en un proyecto más grande.



3. Linda no tiene techo, se lo pone ella. Será respuesta de reina pero ella de 17 años ya demostró mucho. La historia de ella, entrenando con niños, pasar por selecciones Valle, la Sarmiento, el club Atlas, el América a donde llega no porque la contrate el club sino porque el club de Carolina Pineda presta unas jugadoras y ella empieza a mostrar condiciones incomparables muy temprano. Pasa al Cali, es campeona en los dos clubes, ahora mírala cómo ha evolucionado en la Selección Colombia... una pelada que nunca había jugado en mayores y es la mejor de América, estamos hablando de alguien muy grande. Esos logros deben acompañarse de buenas personas, de quién se rodea, llevar esta fama, esta presión que enfrentará. Se perfila como una de las mejores jugadoras del mundo.

​

​Carolina Castellanos

Periodista de RCN Radio

​1. Llegar al Real Madrid siempre va a ser muy importante para los colombianos porque significa que hay talento. Asegurar un futuro importante para las deportistas de nuestro país porque tiene una visualización distinta, eso ayuda a fortalecer las bases y la formación de nuevos talentos para exportar a nivel internacional, así que la importancia es grandísima por lo que representa Real Madrid

​

2. Fue una jugada bien pensada por Linda, oportunidades como Barcelona y Chelsea ya son proyectos consolidados, Barcelona es el mejor de España y del mundo, Chelsea es el mejor de Inglaterra, llegar al Real mMadrid que es un proyecto en formación potenciará el nivel de Linda y le da un papel más protagónico que esos otros clubes. Acá ayudará al equipo y crecerá ella.



3. Hay que ir paso a paso con ella: tiene solo 18 años, llega a uno de los mejores clubes pero debe ir paso a paso, estuvo en Sub 17, en Sub20, estará en el de mayores. Servirá para su formación para construir el proyecto Linda Caicedo, ahora con una ventana más grande, pero también es un proyecto. No podemos pedirle que sea ya la mejor del mundo, sino que es un proceso que se apoyará en el Madrid y tendará una ventana distinta en los torneos que vienen. Es un proyecto que servirá, ojalá, para consolidar proyectos en el fútbol colombiano para seguir exportando talento como el de Linda.



Natalia Prieto

Editora de Femina Fútbol

1. Realmente es de mucho orgullo para nosotros los colombianos que una jugadora haga historia por fuera del país, bueno, jugadora o jugador. En este caso hablando del fútbol femenino, nuestras jugadoras que están dejando el nombre del país en alto, no solo por lo que han venido haciendo con la Selección Colombia sino también jugadoras como Leicy que ya ganó una Supercopa, otras como Manuela Vanegas que en la temporada pasada clasificó a una Champions y hoy Linda Caicedo se suma a uno de los equipos más importantes del mundo y eso es porque nuestras jugadoras justamente están mostrando el talento y el nivel que hay en Colombia y eso al final deja las puertas abiertas para que las nuevas generaciones sean vistas. Hoy los ojos no solo están puestos en Linda Caicedo sino en lo que hace el fútbol colombiano y la Selección Colombia y eso va a permitir que más colombianas salgan a cumplir el sueño".



2. Viendo los proyectos como Barcelona y Chelsea que son dos equipos grandes, Barcelona que tiene un proyecto largo, un proyecto que se ha consolidado bien y un proyecto que ya ha las ha dejado campeonas de Champions y subcampeonas de este mismo torneo y campeonas de España hoy por hoy tiene jugadoras de mucha experiencia jugadoras que le han aportado mucho a este equipo hoy reconocido a nivel internacional y tiene a la mejor jugadora del mundo, pero también tiene contrataciones importantes, incluso jugadoras campeonas de la Eurocopa y de proyección, hablo de Claudia Pina, jugadora que quedó campeona en 2018 del mundo y que hoy por hoy está teniendo minutos todavía no es titular indiscutible porque ha llevado un proceso. El caso de Vicky López que quedó campeona del mundo de la Sub-17 y que enfrentó a Linda no ha sido titular indiscutible y ha estado jugando en el equipo B.



La llegada de Linda a este equipo seguramente se demoraría el tema de que sea titular indiscutible porque tiene que pasar el proceso que han venido pasando las demás jugadoras, y no quiero decir que no vaya a tener el nivel porque lo tiene para estar en cualquier equipo, pero tendría que pasar por un proceso y de cara a un Mundial, no es tan conveniente que esté sentada porque seguramente estará en Australia y Nueva Zelanda.



En el Chelsea seguramente se puede ganar la titularidad pero hay que entender que hay jugadoras de proyección como Lauren James que tiene 20 años, que tiene características similares a Linda. Tiene adelante a Sam Kerr de mucho recorrido y es el mejor de Inglaterra. El Real Madrid como es un equipo que lleva poco más de dos temporadas y media compitiendo en la Primera División de España -porque hay que recordar que el club compró al Real Tacón que estaba en Segunda División-, no lleva un proceso tan largo. Linda tiene cabida en este equipo, no hay jugadoras similares y puede ganar minutos para el Mundial.



3. Linda tiene un reto muy bonito y muy grande porque el Real Madrid nunca ha ganado un torneo en España ni afuera. El reto es quedar campeona de varios torneos y ganarle al Barcelona porque, de hecho, nunca le han podido ganar, han recibido goleadas, ese es el reto, clasificar a la Champions y lograr llegar a fases finales, por qué no, ganar la Champions. Estoy segura de que ahí Linda puede lograr consolidarse como la mejor jugadora del mundo y estar nominada a los premios del Balón de Oro.