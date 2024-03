Cali Femenino pierde tres jugadoras por ocho meses: esta es la razón

La Liga Femenina se reanudó tras el parón de la fecha FIFA en la que la Selección Colombia llegó hasta cuartos de final de la Copa Oro W, pero para esta fecha 3 no todos los equipos tendrán sus nóminas con buena salud, siendo Deportivo Cali uno de los equipos que terminó afectados.



Cali femenino dio a conocer a través de un comunicado que no contará con cuatro futbolistas, siendo tres que no podrán jugar al ser diagnosticadas con ocho meses de incapacidad, siendo Marian Valencia, Melanin Aponzá y Valerin Loboa las que no podrán ser utilizadas por el técnico Jhon Albert Ortiz por el resto de la temporada, mientras que Paula Medina, una de las figuras, aún no tiene fecha para regreso, pues lo marcará su evolución.



Valencia sufrió ligamento cruzado de la rodilla derecha, al igual que Aponzá, Loboa, mientras que Medina presentó trauma indirecto en su rodilla izquierda con contusión del cóndilo femoral y platillo tibial con esguince de ligamento cruzado.



🧑‍⚕️ Actualidad médica del equipo profesional Femenino. pic.twitter.com/nBkruLn13n — Deportivo Cali Femenino (@CaliFemenino) March 8, 2024



​La razón por la que Cali no podrá contar con estas jugadoras es porque todas sufrieron lesiones en el torneo amistoso de Women’s Cup que se jugó en el Pascual Guerrero y en el que en los partidos contra Gotham sufrieron esos graves problemas físicos.



De esta manera, Cali tendrá que afrontar la fecha 3 y el resto de Liga Femenina con tres jugadoras menos, por lo que podría ser determinante para su rendimiento.



Cali es octavo parcialmente con 3 puntos y tendrá una dura prueba contra Junior en Barranquilla.