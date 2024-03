Mayra Ramírez hizo asistencia, pero se lesionó en triunfo de Chelsea

Mayra Ramírez sigue con su gran aporte en el Chelsea y esta vez tuvo un duelo agridulce ante Manchester City por la WSL Cup. Su equipo ganó el encuentro en condición de visitante por la mínima y allí Mayra fue clave para el pase de su club a la final del torneo que será ante Arsenal.



La colombiana sería la encargada de servir una asistencia para el gol de Lauren James al minuto 8. En la jugada, Mayra manejó una contra y allí vio a la extremo inglés que se adentró en el área y sacó un remate al palo de la arquera Khiara Keating.



Pese al gran inicio del juego, la colombiana terminó encendiendo las alarmas ya que tuvo que salir durante los primeros 45 minutos.

Antes de la media hora de juego, Mayra sintió una molestia muscular y se tiró en el césped para que entrara la atención médica. Pese a que Ramírez quiso seguir al menos hasta el 45’, la atacante no aguantó más y fue reemplazada al 33’ por Agnes Beever-Jones.



Aunque no hay parte médico aún, Mayra se retiró del campo mientras se tomaba la zona de la entrepierna dando a entender que la molestia esta en esa zona.



Cabe señalar que Mayra venía de un golazo ante Leicester y ya llevaba un buen impulso con Chelsea que la catapultó a la titular donde ha respondido de gran manera.





Vea la asistencia de Mayra Ramírez en Chelsea vs. City