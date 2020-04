El fútbol femenino, la gran víctima tras la crisis por el coronavirus

Mientras el mundo del fútbol se concentra en sus ligas, sus competiciones europeas, sus torneos de selecciones masculinas, pocos miran hacia el naciente fútbol femenino, tal vez el más expuesto en medio de la pandemia del coronavirus covid-19.

Este jueves la FIFPRO llamó la atención sobre este gremio, que enfrenta "la ausencia de mecanismos de protección básica para las trabajadoras y de normas globales en el sector para las condiciones laborales en el fútbol femenino también implica que los medios de vida de las jugadoras son extremadamente vulnerables".



La asociación de jugadores advierte que "el actual estancamiento económico podría dar lugar, en última instancia, a la insolvencia de los clubes, que de otro modo hubieran sido rentables y estables" y añade que el sector se enfrenta a "una amenaza casi existencial" a menos que haya un apoyo adecuado para las ligas, los clubes y las jugadoras.



El fenómeno, que según el documento es mundial, y requiere, más que nunca, trabajo en equipo: "Si los clubes, las ligas y las competiciones de las selecciones nacionales empiezan a quebrar, podrían desaparecer para siempre. Nuestro objetivo final debe ser, no solo evitar que esto suceda, sino fundar una base más sólida de cara al futuro".



Las fórmulas que sugiere la FIFPRO para evitar una extinción prematura pasan por garantizar la seguridad y el bienestar de las jugadoras, no excluirlas de ningún beneficio con medidas que puedan ser discriminatorias, hacer todos los esfuerzos para que las inversiones financieras hechas antes de la pandemia se mantengan a pesar de la crisis y, ojo, no se descarta negociar contratos: "Aplicar medidas y condiciones financieras especiales para las jugadoras, los clubes y las competiciones, cuando sea necesario".