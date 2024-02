Darán espectáculo en Estados Unidos: favoritas a Copa Oro W

La Copa Oro W ya dio su puntapié inicial con dos juegos durante este martes, pero hasta este miércoles la Selección Colombia verá su debut ante el combinado de Panamá en el Snapdragon Stadium en San Diego, California.



Pues bien, varios seleccionados incluyendo a las colombianas se perfilan a ganar el título de Concacaf que tiene su primera edición en este 2024.



A priori, son cinco equipos nacionales que están un paso más adelante que el resto de las selecciones que participarán y aquí en FUTBOLRED repasaremos una a una.

Estados Unidos



Pese a que pasan por un recambio generacional ya que no están figuras como Alex Morgan o Megan Rapinoe en esta convocatoria, el combinado estadounidense se perfila como la máxima favorita a ganar el torneo dada la calidad de sus jugadoras y el nivel de su Liga que es una de las mejores a nivel femenino.



Estados Unidos será guiada por nombres como los de Sophia Smith o Trinity Rodman que llegan como las estrellas del equipo que dirige Twila Kilgore.



De igual manera, destaca la presencia en el equipo de Lindsey Horan y Jaedyn Shaw que también será otras de las figuras de este equipo.



Colombia



El seleccionado nacional, pese a tener grandes ausencias como las de Leicy Santos, Mayra Ramírez, Catalina Pérez entre otras, cuenta con la base del equipo que tuvo su mejor actuación en un Mundial Femenino.



Lideradas por Linda Caicedo y Catalina Usme, Colombia llega como subcampeona de Copa América, clasificada a Juegos Olímpicos y con un nivel importante en Sudamérica a nivel de fútbol femenino.



Brasil



La actual campeona de la Copa América también será una de las selecciones favoritas a este torneo. Brasil, pese a obtener el título sudamericano, viene de no hacer un buen papel en el Mundial 2023 y ahora se quiere redimir en la Copa Oro W.



El seleccionado brasileño será liderado por Debinha y Bia Zaneratto, ambas jugadoras del Kansas City de la Liga Femenina estadounidense.



México



El seleccionado norteamericano será otro de los equipos de Concacaf que aparece con el cartel de favoritas. Charlyn Corral y María Sánchez serán las dos figuras más destacadas del equipo dirigido por Pedro López. El combinado mexicano pese a no clasificarse al Mundial se quedó con la medalla de oro en los Juegos Panamericanos de Chile 2023 ganándole la final al local de las justas.



Canadá



Considerada una de las selecciones más fuerte de Concacaf junto a Estados Unidos. Las canadienses liderarán un grupo C en donde esperan arrasar con sus rivales.



El cuadro norteamericano viene de quedarse con la medalla de oro en los Juegos Olímpicos de Tokío 2020 y tuvo un golpe tremendo en el Mundial 2023 ya que cayó en fase de grupos.



El equipo canadiense será liderado por la central Kadeisha Buchanan, jugadora del Chelsea y pese a tener las bajas de Christine Sinclair y Jayde Riviere, el seleccionado tiene una buena base para ir por el título.