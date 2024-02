Colombia inicia su sueño en Copa Oro W: a evitar sorpresas vs Panamá

La Selección Colombia viajó con mucha ilusión a la Copa Oro Femenina de Estados Unidos y luego de un histórico 2023 en el que hicieron su mejor participación en el Mundial de Australia y Nueva Zelanda, las dirigidas por Ángelo Marsiglia esperan empezar con pie derecho este nuevo reto.



El debut será contra Panamá, otras de las selecciones que fueron al pasado Mundial y esperan también contrarrestar el talento de las colombianas para llevarse así un gran resultado en esta primera jornada del grupo B.



Sin embargo, Colombia deberá tener cuidado con algunas figuras de Panamá, pues, aunque no tienen muchos renombres, sí cuentan con algunas jugadoras que son del proceso y son las piezas clave en su seleccionado.



La delantera Marta Cox, quien anotó el primer gol en la historia de Panamá en el Mundial femenino, la también atacante Riley Tanner y la arquera Yenith Bailey, son sin duda sus mejores cartas para buscar dar la sorpresa.



Una de las grandes fortunas de Colombia es que tendrá a Linda Caicedo, la máxima figura que tiene el seleccionado y con ella, buscarán tener la cuota inicial en zona de ataque, aunque aún es duda en la titular contra las panameñas debido a que viene de un desgaste físico tras jugar con Real Madrid y no ha sumado muchos entrenamientos con la Tricolor, aunque en la previa del encuentro la jugadora aseguró que irán con mucho respeto porque no serán rivales fáciles como se ve en el papel.



“Sabemos la importancia que tiene Marta Cox para Panamá, todo su recorrido y demás. Este es un torneo importante en donde se juega a ganar; debutaremos con mucho respeto”, dijo Linda Caicedo en conferencia de prensa.



Igualmente, Ángelo Marsiglia, técnico de las colombianas, intentará mostrar su estilo de juego y espera que sus decisiones sean las más acertadas, aunque como primer reto en esta Copa Oro tendrá como novedad suplir bien a la arquera Catalina Pérez y Leicy Santos, quienes fueron baja por lesión.



Dentro de las opciones para buscar suplir principalmente el arco, se encuentra como primera opción la joven Natalia Giraldo, aunque no queda descartada la presencia de alguna de las experimentadas Sandra Sepúlveda o Stefany Castaño.



Las dos últimas veces que Panamá y Colombia se enfrentaron, fue en amistosos internacionales en junio de 2023, partidos que terminó con un empate 1-1 y una victoria 2-0 para las colombianas.



Posible alienación Selección Colombia femenina

Natalia Giraldo; Manuela Vanegas, Daniela Arias, Jorelyn Carabalí y Carolina Arias; Marcela Restrepo, Lorena Bedoya, Daniela Montoya, Liana Salazar, Catalina Usme, Ivonne Chacón.



Colombia vs Panamá

Día: miércoles 21, de febrero

Hora: 7:30 p.m.

TV: Star+