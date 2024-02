Ángela Barón confía en que Colombia hará historia en Copa Oro

La Selección Colombia femenina está a horas de debutar en la Copa Oro de Estados Unidos y el técnico Ángelo Marsiglia contará con lo mejor de su nómina para disputar este torneo en el que son invitadas por ser subcampeonas de Copa América.

El entrenador logró tener a disposición grandes jugadoras y tendrá la base que disputó el Mundial femenino de Australia, aunque no contará con Leicy Santos y Catalina Pérez por lesión, mientras que Mayra Ramírez no fue convocada porque necesita adaptarse al Chelsea.



Con respecto a ausencias y las expectativas que tiene Colombia de cara a este torneo internacional, la defensora Ángela Barón dialogó con FUTBOLRED, dejando en claro que van a dar de qué hablar.



“Estoy muy feliz de poder estar nuevamente concentrada con la Selección Colombia, ya estamos preparando los últimos detalles para la Copa Oro y confiamos en que todo va a salir de la mejor manera. En el fútbol cualquier cosa puede pasar, pero confío en mis compañeras, cuerpo técnico y la verdad creo que nos va a ir súper bien”, dijo inicialmente Ángela Barón.

La jugadora de Atlético Nacional también dejó claro cómo ha venido trabajando el técnico Marsiglia de cara a estos primeros juegos contra Panamá, Brasil y Puerto Rico, mencionando que son altamente competitivas para hacer buenas presentaciones.



“Colombia es un equipo muy competitivo, con buen ritmo, aunque la mayoría de nosotras no hemos podido estar entrenando juntas desde diciembre, pero sabemos que cada uno tiene ese profesionalismo de poder hacer las cosas bien en sus clubes para llegar bien a la Copa Oro”, mencionó la defensora.



De igual manera, Barón aseguró que el técnico busca dejarlas jugar como mejor se sientan y no olvidar el proceso que llevaban desde el Mundial que les dio muchos frutos.



“El profe (Ángelo Marsiglia) nos está inculcando qué debemos hacer allá a Estados Unidos y hay que dar lo mejor de nosotras e implementar todo lo que hemos estado trabajando estos últimos meses con él. Lo más importante es que nos ha implementado mucha confianza, de poder jugar a nuestro estilo, ser tranquilas y desarrollar el juego que ya veníamos manejando en la Selección”, dijo.



Por último, Ángela mencionó el tema de ausencias como la de Mayra Ramírez, quien es sin duda una baja sensible por su aporte en ataque, pero reconoció que en esa posición hay otras jugadoras que buscarán ser protagonistas en esa zona.



“Mayra es una gran jugadora, gran persona y eso no se lo puede quitar nadie. Obviamente acá la extrañamos, siempre será parte del equipo, pero mis otras compañeras que están jugando en la misma posición también harán un buen trabajo”, finalizó Ángela Barón.



Colombia debutará contra Panamá el miércoles 21 de febrero, luego el sábado 24 enfrentará a Brasil y por último, el 27 cerrará la fase de grupos contra Puerto Rico.



Andrés Rocha Flórez

@andresrochaf

REDACCIÓN FUTBOLRED