ABC de Copa Oro W: todo lo que debe saber para apoyar a Colombia

¿También usted extraña volver a ver a la Selección Colombia Femenina que hizo vibrar al país en el Mundial de Australia y Nueva Zelanda? ¡Por fin llegó el día de verlas de nuevo en acción!

Linda Caicedo, Catalina Usme, Manuela Vanegas, Jorelyn Carabalí y una base de aquel equipo mundialista sumado a nuevos prospectos, tendrá su primer fogueo en serie a partir de este martes, en la Copa Oro W, torneo al que va en calidad de invitado de lujo, un certamen que sirve de preparación para los Juegos Olímpicos París 2024, el verdadero reto.



Repase aquí todo lo que debe saber para volver a apoyarlas a la distancia.



Así se conforman los grupos:



Grupo A

México

Estados Unidos

Argentina

República dominicana



Grupo B

Brasil

Colombia

Panamá

Puerto Rico



Grupo C

Canadá

Costa Rica

El Salvador

Paraguay



Sistema del campeonato



La fase de grupos se disputará entre el 20 y el 28 de febrero. Los dos primeros de cada zona y los dos mejores terceros clasificarán a cuartos de final, ronda que se jugará entre el 2 y el 3 de marzo. Las semifinales serán el 06/03 y la gran final el 10/03.

​

El calendario de Colombia

​

​Panamá vs. Colombia

Fecha: miércoles 21 de febrero, 7:30 p.m. (hora colombiana)

TV: Star+



Colombia vs. Brasil

Fecha: sábado 24 de febrero, 10:15 p.m.(hora colombiana)

TV: Star +



Colombia vs. Puerto Rico

Fecha: martes 27 de febrero, 7:00 p.m.(hora colombiana)



Las estrellas de Colombia

​

Estas son las convocadas por el técnico Angelo Marsiglia:

Estas son las elegidas:



· Lady Patricia Andrade Rodríguez – Real Brasilia (BRA)

· Daniela Alexandra Arias Rojas – Corinthians (BRA)

· Carolina Arias Vidal – América de Cali

· Elexa Marie Bahr – Racing Luoiseville (USA)

· Angela Daniela Baron – Atlético Nacional

· Lorena Bedoya Durango – Real Brasilia (BRA)

· Linda Lizeth Caicedo Alegría – Real Madrid (ESP)

· Jorelyn Daniela Carabali Martinez – Brighton WFC (ENG)

· Derly Stefany Castaño Cardoso – Atlético Mineiro (BRA)

· Ivonne Chacón – Valencia Feminas C.F (ESP)

· Natalia Giraldo Alzate – América de Cali

· Ilana Izquierdo Zanger – Mississippi State (USA)

· Daniela Montoya Quiroz – Atlético Nacional

· Manuela Pavi Sepúlveda – Deportivo Cali

· Mónica Ramos Santana– Gremio (BRA)

· Marcela Restrepo Valencia – Atlético Nacional

· María Camila Reyes Calderón – Independiente Santa Fe

· Liana Milena Salazar Vergara – Millonarios FC

· Diana Marcela Celis González – Millonarios FC

· Sandra Milena Sepúlveda Lopera – Llaneros FC

· María Catalina Usme Pineda– Pachuca (MEX)

· Manuela Vanegas Cataño – Real Sociedad (ESP)

· Angie Fabiana Yanten Riascos – América de Cali



*Vale decir que la primera fase de la Copa Oro W está dentro de la fecha FIFA, por lo cual los clubes estaban obligados a cederlas a la Selección Colombia. No está Mayr Ramírez por un acuerdo con Chelsea, club al que acaba de llegar, y es posible que Caicedo, Vanegas, Chacón y Carabalí tengan que volver a sus clubes para los cuartos de final pues ya no estarían amparadas por la pausa obligatoria de selecciones.