¿Selección Colombia perdería figuras en plena Copa Oro? Ojo a la norma

La Selección Colombia de mayores ya ha iniciado su concentración para la Copa Oro W, torneo al que asistirá en calidad de selección invitada y en el que espera probar al equipo que llegará a los Juegos Olímpicos de París 2024, pues clave aclarar que es la única representación nacional en deportes de conjunto que tendrá el país.

Pero un momento: ¿significa que por no estar convocada Mayra Ramírez, el estelar fichaje del Chelsea de Inglaterra, ya no tendrá cupo en las olimpiadas? ¡Paren el tren! Calma. Hay varias situaciones de reglamento del fútbol femenino que marcarán no solo el caso de la delantera sino incluso el futuro de otras estrellas del equipo de Angelo Marsiglia.



Lo primero que hay que aclarar es que, como explicó el técnico Marsiglia en ESPN, los clubes está obligados a ceder a las jugadoras porque la Copa Oro W, que se disputa del 20 de febrero al 10 de marzo, está inmersa en la fecha FIFA, pausa obligatoria que va del 19 al 28 de febrero. En este caso lo que hubo fue un acuerdo entre las partes para permitir que la atacante siga adaptándose al club en el que ya se estrenó con un golazo, y llegue en mejores condiciones a París, a mediados de año.



Pero aquí, según explicó la periodista Laura Bernal, está el detalle: "A partir del 28, los clubes pueden solicitar el regreso de sus jugadoras. En el caso de las convocadas de Europa es un hecho que deben volver a sus respectivos clubes; Linda Caicedo, Manuela Vanegas, Ivonne Chacón y Jorelyn Carabalí".



¿Cómo así? ¿Es decir que si los resultados son buenos el premio será seguir adelante con una estampida de estrellas en plena competencia? Según la fuente, sí.



"Si Colombia avanza a los cuartos de final en la Copa Oro W, no podrá contar con las jugadoras de los equipos internacionales ya que deben volver a sus clubes y la selección terminaría el torneo inicialmente con 13 jugadoras", aseguró.







Y es que si los clubes estaban obligados a dejar salir a sus estrellas para al menos tres partidos de la COpa Oro, Marsiglia lo que hizo fue aprovechar esos tres partidos de la fase de grupos para juntar al grupo en una competencia de alto nivel que se asemeja a lo que enfrentará en las olimpiadas. No hay otro momento y por eso la idea es buena. Después, como dijo el propio DT, el torneo en Estdos Unidos no es la prioridad así que no lo desvela el resultado final. Lo clave será competir... aún con medio equipo si las cosas van bien.