¡Grandes noticias al fútbol femenino! Copa América será cada dos años

El jueves inició con buenas noticias para el fútbol femenino del continente. El presidente de la Conmebol, Alejandro Domínguez, hizo importantes anuncios durante la apertura del Congreso Fútbol con F de Femenino.

La primera noticia es que la Copa América Femenina pasará a disputarse cada 2 años desde el 2022, y no cada cuatro año como venía haciéndose. Segundo, la Conmebol propuso la creación de la Copa Intercontinental entre clubes femeninos. La tercera buena nueva para las mujeres que se dedican al fútbol es que se exonerará el pago de Licencias Pro de Entrenadoras a todas las mujeres durante 3 años.



“Esta es una manera de motivar a las mujeres deportistas, una manera de empezar a reivindicar al fútbol femenino sudamericano. Porque el fútbol no conoce de género y nuestro fútbol femenino no conoce de techo. Sabemos del enorme talento de nuestras jugadoras, entrenadoras y árbitras, por eso queremos hacer justicias para ellas y comenzar a trabajar desde ahora para acortar la brecha que existe con las demás confederaciones”, indicó Domínguez.



El Presidente de Conmebol recalcó que desde que asumió en el 2016 siempre a pensando en hacer justicia y poner a todos en igualdad de condiciones, por lo que el fútbol femenino se convirtió en una de sus prioridades.