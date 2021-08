Catalina Usme evitó la derrota de América en el clásico vallecaucano

América y Deportivo Cali empataron 2-2 este miércoles en el clásico vallecaucano de la séptima fecha de la Liga Femenina 2021 y siguen ilusionados con su clasificación a la semifinal del certamen por el Grupo B, que tiene como líder a las verdiblancas y a Nacional.



Hubo tres jugadoras clave en el Pascual Guerrero: En el primer tiempo la delantera Manuela Pavi, que anotó los dos tantos para la ventaja parcial de su equipo, que sigue invicto y dejando claro que debe tenerse en cuenta a la hora de mirar los favoritos en esta temporada, la volante Catalina Usme, autora del empate final y la arquera Sandra Sepúlveda, que evitó con sus atajadas que las escarlatas celebraran, perjudicadas por la ansiedad.

El compromiso, que sirvió para inaugurar la iluminación LED del escenario sanfernandino, mostró a un Cali práctico y efectivo, que castigó la desconcentración de la defensa rival en la etapa inicial. En el otro banco fue claro que en todo momento buscó el arco adversario.



Andrés Usme, técnico escarlata, volvió a utilizar tres defensoras centrales: Daniela Arias, Tatiana Castañeda y Sara Martínez, mientras que Diana Ospina y Jessica Caro jugaron en mitad de cancha para recuperar junto a Carolina Pineda, pero también con la misión de aportar en ataque.



Sobre el minuto 2, Linda Caicedo filtró un balón entre las centrales rojas, Manuela Pavi ganó en velocidad y eludió a Katherine Tapia para marcar el 0-1.



Catalina Usme respondió con un zurdazo de media distancia, pero el balón se perdió por encima del horizontal. Daniela Arias rechazó mal y por poco Pavi convierte el segundo a los 6 minutos.



América insistió siempre por conseguir la igualdad y Daniela Arias remató por encima a los 12. Luego Gisela Robledo disparó y Sandra Sepúlveda controló bien arriba.



A los 27, un tiro de esquina de Catalina Usme por la izquierda quedó en la cabeza de Castañeda, pero el esférico se fue desviado por el poste derecho.



Cali no tenía mayor despliegue ofensivo, pero supo aguantar en el fondo, zona a la que bajaba una futbolista de gran despliegue como Linda Caicedo, que si bien no lució mucho en ataque, estuvo brillante en la habilitación a Pavi para el primer tanto de la noche.



Jorelyn Carabalí salvó a su equipo a los 32 cuando Joemar Guarecuco intentaba conseguir el empate frente a la golera Sepúlveda. Y luego con un cabezazo desviado la venezolana se acercó al área verdiblanca.



Pero a los 35 otra vez Manuela Pavi aprovechó un error defensivo de América, giró para eludir a Tatiana Castañeda y con un remate alto venció a Tapia para el 0-2, llenando de desconcierto a las jugadoras rojas.



Fue tanto el desespero en América, que una especialista en remates como Catalina Usme probó varias veces sin tener dirección, como en el minuto 47.

Para el segundo tiempo los técnicos no hicieron cambios. A los 7 minutos, María Camila Reyes dejó mano a mano a Farlyn Caicedo con la arquera, pero la delantera caleña no resolvió bien.



Sobre los 10, Wendy Bonilla entró por Jessica Caro en el equipo local.



Joemar Guarecuco encontró el premio a su insistencia con un cabezazo a los 12 minutos, anticipando a Sandra Sepúlveda tras un cobro de Usme. Llegó el descuento rojo y subieron las acciones del encuentro.



Guarecuco no alcanzó a cabecear en un centro por derecha y Jorelyn Carabalí estuvo cerca de marcar un autogol a los 17.



John Albert Ortiz ingresó a la defensora Corina Clavijo por María Camila Reyes sobre los 21 minutos para reforzar ese sector y buscar que se conservara la ventaja parcial.



A los 24, Tatiana Castañeda reclamó una presunta mano de Corina Clavijo en el área, pero la árbitro María Victoria Daza no la consideró.



América pudo igualar con un cabezazo que evitó Corina Clavijo y a continuación, en un error de Wendy Bonilla, Linda Caicedo en un contraataque por poco derrota a Tapia, pero alcanzaron a sacarle el balón en el área chica, a los 29 minutos.



Anlly Iglesias reemplazó a Tatiana Castañeda a los 30 minutos en América, que a los 36 se acercó con un nuevo disparo de Usme y Sepúlveda evitó la caída de su pórtico.



Aunque la más clara para aumentar la ventaja la tuvo de nuevo Linda Caicedo ante la guardameta roja, pero su remate se perdió por el palo derecho a los 37. Fabiana Yantén entró por Carolina Pineda a los 38.



Después de una falta frontal ‘Cata’ Usme sacó un derechazo y Sepúlveda envió el balón por encima del travesaño a los 43.



Pro un minuto vino la revancha para la volante antioqueña, sacó un zurdazo potente como los que acostumbra y venció a Sepúlveda arriba sobre el vertical derecho para conseguir el 2-2, su sexto gol en el certamen que la encumbra como la más efectiva. Golazo y la algarabía en las tribunas.



Con este resultado, Cali acumuló 16 puntos, los mismos del líder Nacional. América tiene 13, DIM-FI con 10 y Real Santander con 6.



En la próxima jornada, Cali visitará el domingo 15 de agosto (11:00 a.m.) a Real Santander, mientras que América de Cali recibirá ese mismo día (2:00 p.m.) a Nacional con la obligación de un triunfo para darle caza.



Marco Antonio Garcés

Corresponsal Futbolred Cali

En twitter: @marquitosgarces