América tendrá a otro de sus debutantes al menos un mes por fuera

América de Cali ha conseguido 9 puntos de 12 posibles en la Liga BetPlay II-2021 y de a poco ha ido utilizando sus nuevos fichajes para el segundo semestre.



Entre las recientes incorporaciones hay dos que no lo han podido hacer, ya que se encuentran en periodos distintos de recuperación: Larry Angulo y David Lemos, este último con una incapacidad que lo hará perderse lo que queda del año.



En el partido pasado frente a Once Caldas, en el que ganó 1-0, el técnico Juan Carlos Osorio puso a debutar oficialmente al volante creativo Daniel Hernández, quien había estado con el equipo en el partido amistoso frente al DIM-FI en New Jersey.

Sin embargo, el jugador antioqueño salió lesionado a los 43 minutos del primer tiempo y Daniel y lo reemplazó el también debutante Mauricio Gómez.



El jefe del Departamento Médico del club escarlata, el galeno Germán Alberto Ochoa, le dijo a FUTBOLRED que “Daniel Hernández sufrió un desgarro del recto anterior del cuádriceps y tendrá 4 semanas de restricción en competencia”.



Sobre los extremos Luis Sánchez y David Lemos, manifestó que están en “post-operatorio de reconstrucción del LCA (ligamento cruzado anterior) más sutura meniscal”.



Del lateral izquierdo Elvis Mosquera afirmó que están en “post-operatorio de fractura del falange proximal 4 metacarpiano de la mano derecha, mientras que Larry Angulo cumple readaptación deportiva y puesta a punto para competencia”.



En el caso del defensor Pablo Ortiz, quien salió para darle paso a Jorge Segura a los 35 minutos del juego ante Once Caldas, fue solo un cólico y esta semana ha trabajado junto a sus compañeros para el compromiso del sábado (5:30 p.m.) frente al Medellín en el Atanasio Girardot.



Marco Antonio Garcés

Corresponsal Futbolred Cali

En twitter: @marquitosgarces