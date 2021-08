Bermúdez le pidió excusas públicas al ‘Bolillo’: ‘He sido abusivo’

En el programa ‘ESPNFShow’, Jorge Andrés Bermúdez pidió disculpas públicas a Hernan Darío Gómez, actual entrenador del Independiente Medellín, por haber afirmado que su tiempo como DT “pasó” y así mismo deslizar que “hay que saber retirarse”.



Lo anterior se dio a raíz de la crisis de resultados que tiene el Poderoso en la Liga BetPlay 2021-II. En cuatro jornadas disputadas suma cuatro empates consecutivos; ha recibido un gol y anotado otro más. Campaña discreta.

“Ojalá el técnico le encuentre la vuelta, pero no sé si tenga el método. Ya el tiempo del ‘Bolillo’ pasó; muchas veces hay que saber retirarse... Su juego es muy básico: sus dos líneas de cuatro y listo…pero hay que mejorarlo, hay que mejorar los jugadores. Yo veo siempre lo mismo”, fueron las palabras de Bermúdez el pasado 10 de agosto.



Las críticas en redes sociales llegaron. Algunos apoyaron la tesis del periodista, basados en el actual rendimiento del estratega antioqueño, y otros apuntaron en su contra por tratarse de un referente futbolístico en Colombia.



En la edición de este miércoles, el ‘Patrón’, como se le apoda por ser homónimo del exfutbolista de Boca Juniors, reflexionó sobre sus declaraciones y pidió las disculpas correspondientes.



“Quiero pedir excusas porque creo que he sido abusivo en parte de mi intervención... Yo no tengo ni el derecho, ni la confianza, ni la autoridad, no tengo nada, para sugerir el retiro de alguien, como lo sugerí con respecto al ‘Bolillo’ Gómez. He sido irrespetuoso, reconozco eso. Le pido disculpas al Bolillo Gómez porque he sido abusivo, cuando usted no tiene ni el derecho, ni la autonomía y dice una cosas de estas es abusivo”, mencionó.



Ahora bien, su opinión respecto al flojo manejo del DT se mantiene firme: “Lo que sí tengo es mis dudas, esas sí son mías porque como analista lo puedo tener, que la metodología del Bolillo Gómez haga crecer a sus jugadores y por ende al equipo”.