Millonarios venció 0-2 al DIM y quedó a un paso de la final de Copa

Deportivo Independiente Medellín cayó 0-2 frente a Millonarios, en la ida de la semifinal en la Copa BetPlay 2022. El conjunto capitalino marcó diferencia en la serie gracias a los goles de Luis Carlos Ruiz y Andrés Gómez. Los locales intentaron, pero la mala puntería los condenó.



Al minuto 5, una jugada colectiva derivó en pase de Christian Marrugo para Yulián Gómez, quien no logró definir ante la salida de Álvaro Montero.

Avanzaba el tiempo y Millonarios se adueñaba de la pelota, aunque no era profundo hasta el minuto 9, con un remate de Luis Carlos Ruiz que controló sin problemas Andrés Mosquera Marmolejo.



Sobre el minuto 11, Medellín seguía acercándose y tras un desborde de Jean Pineda, la pelota la mandaron al tiro de esquina, el cual fue cobrado por Marrugo y cabeceado de manera defectuosa por Jorge Segura.



Sobre el minuto 13, tuvo que salir Jean Pineda por molestias físicas. En su lugar, ingresó el colombo venezolano José Hernández Chávez.



Al minuto 17, Millonarios tomó ventaja en el marcador a través de Luis Carlos Ruiz, con golpe de cabeza sobre el segundo palo tras un centro desde el sector izquierdo.



Sobre el 33, un remate de Israel Alba por el sector derecho, pegó en el poste izquierdo, salvándose el DIM del segundo gol. El partido seguía de ida y vuelta, aunque con menos profundidad por parte del conjunto local.



Medellín cayó en el juego violento y varios jugadores se fueron llenando de tarjetas amarillas. Sobre el final, Larry Vásquez tuvo el segundo gol, pero su remate lo logró detener Andrés Mosquera Marmolejo.



Al segundo minuto de descuento, llegó el segundo gol para Millonarios a través de Andrés Gómez, quien aprovechó una incursión de David Silva y desde la banda derecha, definió con precisión a la salida de Marmolejo.



En la etapa complementaria, ingresó en el DIM Miguel Monsalve en lugar de Christian Marrugo. A los dos minutos, Millonarios generó una nueva llegada al área rival con un centro desde el costado derecho por parte de Gómez que no llegó a destino.



Medellín respondió al minuto 5 con una gran jugada individual de Miguel Monsalve que no logró concretar Vladimir Hernández. Al 8, Adrián Arregui tuvo el gol, pero su remate en el corazón del área se fue por encima del arco azul. Dos minutos después, el local tuvo una nueva oportunidad con un remate de Luciano Pons, pero Montero salvó a la visita con una gran estirada.



Sobre el minuto 21, salió en Medellín Jorge Segura quien se quejaba de molestias físicas e ingresó el uruguayo Javier Méndez. En Millonarios ingresaron Diego Herazo y Daniel Cataño en lugar de Luis Carlos Ruiz y David Silva.



Al 29, Medellín hizo doble sustitución, ingresaron Andrés Ricaurte y Diber Cambindo en lugar de Adrián Arregui y Luciano Pons. El local soltaba a sus laterales y se volcaba al ataque, pero Millonarios le bajaba la intensidad al juego y por momentos agredía a su rival.



Sobre el minuto 39, Millonarios hizo dos cambios más, ingresaron Juan Camilo García y Jáder Valencia, por Daniel Ruiz y Andrés Gómez.



En tiempo de descuento, Marmolejo salvó lo que pudo ser el tercer gol de Millonarios, con un remate de Valencia. Diber Cambindo tuvo su gol tras un pase de Vladimir Hernández y José Hernández Chávez desperdició un remate en el área chica.



Al final, la gente salió descontenta por el resultado y la expresión futbolística del equipo. Para Millonarios fue un partido tranquilo, donde pegó en el momento justo y marcó diferencia en el marcador.



El juego de vuelta será en el estadio El Campín de Bogotá, el próximo miércoles 7 de septiembre a las 8 de la noche. El ganador de esta llave se medirá frente al vencedor de la serie entre Junior y Unión Magdalena, que va ganando el 'ciclón' por 0-1.



Juan Camilo Álvarez Serrano

Corresponsal FUTBOLRED

Medellín

En Twitter: @juanchoserran8