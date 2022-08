Bacca y Cruz Real coinciden tras la derrota: 'los grandes se reponen'

El jugador Carlos Bacca, quien se perdió un penalti en la derrota (0-1) ante Unión Magdalena, acudió a la rueda de prensa con el entrenador Juan Cruz Real, para hablar de lo que fueron los primeros 90 minutos de la semifinal de Copa Betplay 2022. El delantero rojiblanco y el técnico argentino coincidieron en que Junior es un "equipo grande" y sabrá reponerse a esta situación. Confían en dar vuelta en Santa Marta para acceder a la final.

En su balance, Cruz Real indicó que Junior "lo hizo bien" y que estos son esa clase de partidos en los que "no te salen las cosas como deberían". Se mostró confiado en dar vuelta en los otros 90 minutos. "Es una serie de 180 minuto y solo hay un gol de diferencia".



El entrenador aseguró que "en el primer tiempo llegamos 4 o 5 veces, y no el rival nos neutralizo, con las modificaciones que hicimos no fuimos claros, pero yo no creo que el rival nos neutralizo, no fuimos eficaces. Somos un equipo grande y nos debemos reponer rápido. En el segundo tiempo no tuvimos espacios y no fuimos eficaces. Nos expusimos al contraataque y como digo, a pesar de eso, la serie esta muy abierta, quedan 90 minutos más".



En cuanto a Bacca reconoció que "con el penalti que hubiera cambiado todo" y se lamentó el desperdicio. "Quedan 90 minutos. Somos el Junior y seguramente que lo vamos a pelear, no tengan la menor duda (...) El partido de vuelta va a ser totalmente diferente. Vamos con ganas e ilusión porque queremos ganar la Copa. Es uno de nuestros objetivos y lo vamos a luchar. Vamos perdiendo pero los equipos grandes se reponen”, aseguró.