Andrés Andrade: 'No soy un jugador cochino ni que finjo faltas'

Atlético Nacional se prepara para enfrentar a Bucaramanga, por la novena fecha en la Liga BetPlay II-2022. Andrés Andrade habló sobre la actualidad del equipo y su expulsión contra Junior en el partido de Copa BetPlay 2022.



"Yo soy un jugador de fútbol y estoy a las órdenes de Nacional. Si en este momento el profe no quiso contar conmigo, soy decisiones de él y hay que respetarlas", remarcó Andrade frente a su ausencia en el partido anterior contra Unión Magdalena en Santa Marta.

En cuanto a la imagen que dejó el partido contra Unión Magdalena, el atacante vallecaucano señaló que "me quedo con la rebeldía que mostró el equipo en el segundo tiempo".



Sobre su posición ideal en el campo de juego, el 'Rifle' comentó que "yo siempre he dicho que la posición ideal para mí es detrás del delantero".



El jugador profundizó sobre la actualidad del equipo verdolaga. "En el camerino estamos con hambre de victoria. El sábado es un lindo encuentro para demostrar que vamos a pelear por la Liga".



Analizando la jugada de la expulsión, Andrés explicó que "primero toco la pelota y luego lo golpeo a él. Sé que fue una jugada de riesgo, pero tienen que ver la intención. No soy un jugador cochino ni que finjo faltas, como sí lo hicieron muchos de ellos".



Además, "la presión de Nacional siempre va a existir, siempre vamos a tener la presión de ganar, así haya sido campeón recientemente".



Finalmente, el jugador precisó sobre el juego del Junior si es muy 'marrullero'. "Demasiado. Le dije al árbitro que van 15 minutos y hemos jugado tres. Espero que el fútbol colombiano cambie en eso para poder hacer espectáculo".



Juan Camilo Álvarez Serrano

Corresponsal FUTBOLRED

Medellín

En Twitter: @juanchoserran8