‘Esto no puede pasar en una institución grande’: Teófilo se sinceró

El Deportivo Cali fue derrotado en condición de local 1-3 por Fortaleza, en el partido de ida de los octavos de final de la Copa Colombia 2022, en su estadio en Palmaseca. Tras el partido, el delantero y capitán Teófilo Gutiérrez, analizó lo desarrollado por su equipo, que puso en riesgo sus aspiraciones de seguir en la competencia.

“Fue un partido raro ante un equipo que juega muy bien a la pelota, uno de los líderes del torneo del ascenso. Como grupo estamos dolidos por la derrota, sabemos que esta situación no debe pasar en una institución grande como el Deportivo Cali, somo consientes de eso, pero la llave está abierta todavía, queda un partido de vuelta ante un gran rival en Bogotá, tenemos que hacer ahora un doble esfuerzo por cómo se dio el partido de ida”.



Destacó lo hecho por el rival y las responsabilidades del resultado: “sabíamos que no iba a ser fácil, porque es un equipo que tiene buenos argumentos, que juega bien al fútbol, caen muy bien a los espacios, tienen un entrenador que lleva mucho tiempo ahí, hay que respetar el trabajo y decir también que el rival nos superó muy bien. Ahora queda trabajar y sabemos que la situación no es nada fácil, nosotros como jugadores nos hacemos cargo, no solamente el cuerpo técnico; si tenemos que tomar alguna iniciativa lo vamos a hacer, porque somos grandes. Esto es fútbol, está la llave abierta y hay que ir a Bogotá a sacar un buen resultado”.



Dio su punto de vista de lo que viene sucediendo: “en estos últimos partidos sacando el de la Copa Libertadores, siempre hemos ido ganando, Cali es un equipo que en estos momentos prácticamente es un equipo nuevo en todas las formas, en el juego, con jugadores jóvenes que han llegado y las características; lo que pasa es que hay que ir más profundo al tema y poder explicárselo a la gente, va a ser difícil pero creo que vamos por buen camino. Es un equipo que juega bien a la pelota, entiende los momentos y los rivales también nos estudian, esto hace parte del juego”.



Continúan con la esperanza de darle la vuelta a la serie en Bogotá: “hay que seguir el camino, este equipo está para pelear siempre hasta final, hoy los compañeros lo hicieron muy bien, son jugadores que técnicamente son muy buenos, hay algunas cosas que tienen que aprender en los entrenamientos y eso lo da el bagaje de los partidos. La llave de esta copa está abierta, allá tenemos que hacer el doble del esfuerzo y lo vamos a hacer, porque es un equipo muy maduro y ellos también tienen que salir a jugar, esperamos poder pasar la fase”.



Juan Andrés Arias Arias

Corresponsal Futbolred Cali

En Twitter: @AriasJuan_15