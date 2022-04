¿Arturo Reyes debe dirigir la Selección? Duro dardo de Carlos Valdés

Este jueves, en medio de ESPN Fútbol Show el exfutbolista Carlos Valdés dejó clara su postura frente a la posibilidad que la Selección Colombia sea dirigida por Arturo Reyes, luego que este nombre empezara a figurar como candidato para reemplazar a Reinaldo Rueda y que el presidente de FCF, Ramón Jesurún, no le cerrara la puerta a quien ya estuvo como interino en la mayores.

A propósito de Reyes y esa posibilidad de estar al frente del proyecto de Colombia, Valdés aseguró: "Díganme si Arturo Reyes llega a dirigir la Selección Colombia Sub-20 por méritos, ¡no! Llega porque estaba a la mano y era amigo de Jesurún", y agregó que los directivos en Colombia van por otro lado: "Seguimos pensando que esto va en tres caminos, la prensa por un lado, los jugadores por otro y los directivos que son los del billete por otro".



La postura de Carlos Valdés, quien piensa que Reyes no es el indicado para la tricolor, fue respaldada por el periodista Julián Capera, en medio del debate en ESPN. "A veces se dan esas oportunidades en la vida, que usted se encuentra con algo que no merece o no se encuentra con algo que merece. Hay gente que lograr aprovechar eso, por ejemplo Scaloni. En el caso de Reyes, cuando tuvo la Sub 23 en el preolímpico, no alcanzó a clasificar o la Sub 20 que clasificó sufriendo a un Mundial, creo que demuestra que todavía no".