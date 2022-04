Herrera destacó el trabajo en Nacional y pidió sus figuras a Selección

Atlético Nacional fue un equipo superior y prácticamente liquidó la serie de octavos de final en la Copa Colombia frente al Once Caldas, el conjunto verdolaga dio cátedra de buen juego y con un 3-0 despachó del Atanasio al equipo de Diego Corredor. Al final del partido, el técnico Hernán Darío Herrera habló sobre el trabajo que viene haciendo el equipo para lograr ese gran nivel.



Antes que arrancara la conferencia de prensa, el ‘Arriero’, de pie, agradeció a los cerca de 17.000 espectadores quienes, sin importar el frío, la lluvia o que fuera un día en semana, estuvieron apoyándolos en ese camino de la defensa del título.

"Me siento orgulloso de contar con estas figuras, Colombia ha ganado mucho con Giovanni (Moreno), con Dorlan (Pabón) y hasta merecen estar en la Selección. Vamos paso a paso, hemos ganado mucho con ellos", precisó.



Además, "este Nacional está mostrando una estructura y a través de ella, los jugadores hacen todo sin importar las condiciones climáticas o del campo. A pesar de todo, intentaron jugar. En el tercer gol, nos reímos porque esa jugada salió de un entrenamiento".



Pensando en el próximo juego, Herrera comentó que "son partidos diferentes, este ya pasó, viene la Liga y debemos ganar. Vamos a prepararlo de la mejor manera, corregir algunas cosas para afrontar este segundo partido".



En cuanto a la razón del buen rendimiento del equipo, el estratega señaló que "todo es fruto del trabajo, tenemos muchas variantes ofensivas. La llegada de Danovis al arco contrario es por algo. Hay que reconocerle a todo el grupo por este trabajo en semana".



Finalmente, el técnico explicó sobre el tiple cambio que realizó promediando la etapa complementaria, donde sacó a Giovanni Moreno, Andrés Andrade y Dorlan Pabón. "Hablé con los jugadores en el camerino y vi que podía hacer variantes en el partido. No es que me demoré, porque queríamos anotar más goles".



Juan Camilo Álvarez Serrano

Corresponsal FUTBOLRED

Medellín

En Twitter: @juanchoserran8