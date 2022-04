El campeón arrancó a paso firme en Copa: Nacional goleó al Once Caldas

Atlético Nacional derrotó 3-0 a Once Caldas, por la ida de los octavos de final en la Copa Colombia 2022. El conjunto verdolaga marcó diferencia sobre el albo, con goles de Daniel Mantilla, Danovis Banguero y Giovanni Moreno.

Al minuto 4, tras un rechazo defectuoso de la defensa, la pelota le quedó a Daniel Mantilla, quien remató de media distancia, venciendo la resistencia de Éder Chaux, abriendo el marcador para Nacional sobre Once Caldas.



Con la ventaja en el marcador, el equipo verdolaga fue en busca del segundo gol y casi lo consigue Dorlan Pabón al minuto 7, con un potente remate de media distancia que pasó cerca del pórtico visitante.



Al 10, el conjunto verdolaga estiró la ventaja en el marcador a través de Danovis Banguero, quien aprovechó su potencia en la media distancia y con un remate desde el sector izquierdo del campo, dejó sin reacción a Chaux.



Los verdolagas no estaban satisfechos con la ventaja de dos goles en el marcador, seguían atacando, pese a la condición del terreno de juego, maltrecha por la lluvia y el trajín del partido anterior. Once Caldas esperaba, intentaba agruparse, pero no le ponía mucha resistencia al dominio local.



Sobre el final del primer tiempo, bajó la intensidad en el juego, en gran parte por el estado del campo de juego. Once Caldas recuperó la pelota y adelantaba sus líneas, aunque no lograban ser precisos en el último tramo de la cancha. Nacional se defendía bien y con el marcador a favor, le dio trámite al compromiso.



En la etapa complementaria, Once Caldas hizo dos cambios, se fueron Marcelino Carreazo y Jesús David Murillo e ingresaron Ménder García y Marlon Piedrahita.



No pasó un minuto de juego para que Giovanni Moreno anotará el tercer gol para Nacional con un gran remate de volea, el segoviano estaba buscando su anotación en gran parte del primer tiempo. Moreno sumó 41 goles en 96 partidos con la camiseta verdolaga.



Al minuto 10, Once Caldas agotó sus cinco cambios, los dirigidos por Diego Corredor ni encontraban solución a un planteamiento de juego. Al 21, Nacional hizo tres cambios: salieron Dorlan Pabón, Andrés Andrade y Giovanni Moreno en medio de aplausos, e ingresaron Álvaro Angulo, Jarlan Barrera y Jhon Duque.



Al minuto 25, Jefferson Duque tuvo el cuarto, tras un pase por derecha de Daniel Mantilla, el goleador falló de manera increíble lo que era un gol prácticamente hecho. Un minuto después, salió Sebastián Gómez en medio de los aplausos e ingresó también ovacionado, Alexander Mejía. Al minuto 30, Nacional agotó sus cambios con el ingreso de Ruyery Blanco en lugar de Jefferson Duque.



Sobre el minuto 34, se fue expulsado en Once Caldas a Dannovi Quiñones por una falta en ataque. El jugador recibió la segunda amonestación 10 minutos después de la primera, dejando a su equipo con un jugador menos.



Al final, Nacional terminó con una buena ventaja en el marcador, aún cuando pudo ser mayor. La noche fría y lluviosa del Atanasio tuvo recompensa para los 16.667 espectadores que vibraron con los goles y las buenas jugadas que hizo el cuadro dirigido por Hernán Darío Herrera.



El juego de vuelta será en el estadio Palogrande de Manizales, la semana del 11 de mayo. El ganador de esta llave, enfrentará en los cuartos de final al vencedor de la serie entre Santa Fe y Junior de Barranquilla.



Juan Camilo Álvarez Serrano

Corresponsal FUTBOLRED

Medellín

En Twitter: @juanchoserran8