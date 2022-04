Familia de Freddy Rincón sospecha: 'Fiscal miente, no investigan bien'

Pasan los días y las revelaciones sobre el accidente en el que perdió la vida Freddy Rincón se suceden sin pausa.

En las últimas horas era el propio Fiscal General, Francisco Barbosa, quien aseguraba que era el exfutbolista el conductor que chocó violentamente contra un bus alimentador del sistema Mío: "El vehículo en el que se transportaba Freddy Rincón era conducido por él. A esta conclusión se llegó soportada por los expertos forenses, los estudios técnicos y corroborada por los testigos que se encontraban dentro del vehículo y las cámaras en la zona", detalló.



Sin embargo, Manuel Rincón, hermano de Freddy, rechazó esa versión y exigió que se conozca toda la verdad: "Si fuera Freddy manejando y otro fuera el copiloto, el muerto no sería Freddy. De los dos que se bajaron del carro y cogieron un taxi, uno de ellos venía manejando", dijo en charla con Semana.



"La Fiscalía debió investigar hace rato quiénes eran esas personas, cómo no se van a dar cuenta de que si Freddy fue el único que murió y los demás todos salieron ilesos, cómo va a ir manejando él. El fiscal está mintiendo, no están investigando bien y van a salir del paso olímpicamente", concluyó.

La versión del paramédico apoya a Fiscal



Entre tanto, un paramédico que habló para Noticias RCN sin mostrar su rostro, reveló la escena que encontró al llegar al lugar del accidente pocos minutos después de que se registrara.



“En ese momento, cuando llegamos, ya la puerta estaba abierta, la puerta del conductor donde estaba él y al lado había una muchacha... ¿qué más había? solamente se activaron los 'airbags' de los lados... La gente decía 'saquen a Freddy Rincón, saquen a Freddy Rincón', entonces ahí ya procedemos hacer la extracción del vehículo de la parte del conductor”, comentó.



"Rincón ya tenía varias complicaciones: trauma de tórax cerrado y trauma craneoencefálico", añadió el paramédico.



La mujer que iba a su lado sería María Manuel Patiño, a quien Rincón habría conocido en la discoteca 'El Bronxs': “la mujer está inconsciente, ya a los segundos después de estar haciendo extracción de Freddy ella reacciona (…) abre los ojos, pero está callada todavía no entra como en sí”.



El paramédico tiene la misma versión de la Fiscalía sobre que el exfutbolista era el conductor y descartó un posible cambio de posición justo después del choque: “la verdad no (no fue cambiado de silla) porque él era muy grande y pesado, y no creo que en ese momento y así como estaba acomodando, no creo que lo hayan colocado así por así”, comentó, al tiempo que negó versiones sobre una posible ebriedad de los ocupantes pues “ni en el carro se sentía olor a alcohol o se veían botellas en algún momento", dijo.