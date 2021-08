Grigori Méndez inicia con pie derecho: Santa Fe derrotó a Bucaramanga

Con pie derecho inició la era Grigori Méndez en Independiente Santa Fe. Este jueves, el conjunto cardenal sacó ventaja en el duelo de ida de los octavos de final en Copa BetPlay 2021 frente al Atlético Bucaramanga.

La jornada del día inició en Bogotá con el debut del nuevo entrenador cardenal, luego de confirmarse la salida de Harold Rivera. El reto no era nada fácil teniendo en cuenta que el rival vive un excelente momento en Liga (es tercero).



Justamente la felicidad llegó muy temprano, apenas a los cinco minutos. Jonathan Herrera, quien no ha contado con mucha regularidad, aprovechó un rebote para marcar el gol de la victoria con un muy buen remate de primera.



En adelante el rojo capitalino le dio trámite al partido, trabajó bien a nivel defensivo y en líneas generales no sufrió. Por su parte, los visitantes contaron con mayor presencia en ataque de la mano de Santiago Montoya y Eliser Quiñones, pero no hubo ocasiones claras que les permitieran soñar con el empate.



Ahora bien, los de Óscar Upegui fueron conscientes de que era una llave de 180 minutos y tampoco arriesgaron mucho. El 1-0 deja todo abierto.



La vuelta se disputará el próximo 2 de septiembre en el Alfonso López de la capital santandereana.