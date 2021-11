Nacional mantuvo la ventaja y se quedó con la Copa Colombia 2021

Atlético Nacional se coronó campeón de la Copa Colombia 2021 a pesar de la derrota en el juego de vuelta 1-0 contra Deportivo Pereira. El gol de Carlos Ramírez promediando la parte final del partido, no opacó la dicha y la ventaja de cinco goles con la que llegaban los verdolagas a este

encuentro. De esta manera, los verdes conquistaron su quinta corona en este certamen y la número 30 de su historia.

Bajo un ambiente de humo, bengalas y pirotecnia, la final de vuelta en Pereira arrancó con intensidad y juego en ataque por ambos equipos. Un poco más ambicioso el local, con la necesidad de remontar cinco goles, mientras que Nacional era ordenado y estudiaba los espacios que podía

conceder Pereira en el ímpetu de salir a atacar, sin tomar las precauciones necesarias.



Sobre el minuto 16, Nacional tuvo su primera aproximación, luego de una sucesión de pases que derivó en un mano a mano de Jefferson Duque, pero el arquero Santiago Castaño logró contener justo antes que el delantero visitante rematara la pelota. Al minuto 19 y luego de un contraataque,

llegó la primera llegada del partido y la primera para Nacional a través de Andrés Andrade, quien exigió al golero Castaño con un potente remate de media distancia.



El conjunto pereirano había perdido el impulso de los primeros minutos y Nacional poco a poco tomaba el ritmo del partido, al minuto 22, Jarlan Barrera desde el sector derecho remató la pelota de manera englobada y por poco entraba dentro del arco local.



Al minuto 31, Nacional volvió a llegar con peligro al área rival a través de Jefferson Duque quien remató, pero la pelota pegó en un hombre del Pereira. Un minuto después, tuvo un tiro libre al borde del área sobre el sector izquierdo, lo cobró Dorlan Pabón, pero la pelota rebotó en la

barrera.



Al minuto 33, Pereira tuvo su primera llegada con un remate de media distancia de Ever Valencia, pero la pelota supo controlarla sin problemas Aldair Quintana. Los locales se animaban a atacar y al minuto 36 tuvieron una nueva aproximación, pero el ‘1’ de Nacional estuvo atento a evitar el

peligro.



Sobre el minuto 42, Nacional volvía a atacar, esta vez con una jugada que inició por izquierda, terminó por derecha, pero Jefferson Duque al momento de rematar, se resbaló y no pudo conectar el disparo. Al 44, un pase filtrado para Duque, pero el goleador no logró definir con el

arco a su disposición.



En la etapa complementaria, Nacional mantuvo el ritmo de juego y a los dos minutos, Jarlan Barrera luego de un pase de Jefferson Duque, por poco anotaba, pero la pelota pasó cerca del palo de la mano derecha del arquero Castaño. Pereira contestaba al minuto 4, con un remate desviado

de Ever Valencia. Al minuto 8, los locales volvían a atacar y en la línea, la defensa visitante salvó lo que pudo ser el primer gol del partido.



Al minuto 22, Nacional realizó sus primeras dos sustituciones; salieron Danovis Banguero y Jarlan Barrera, e ingresaron Juan David Cabal y Yeison Guzmán. El ex Tolima sufrió un fuerte golpe tres minutos antes y fue sacado por precaución, en tanto lo de Jarlan obedecía a un desgaste que tuvo

en los dos juegos anteriores.



Pereira respondió con el ingreso de Wilfrido de La Rosa e lugar de Fabio Burbano. Tres minutos después, los locales hicieron dos cambios más; saliendo Ever Valencia y Brayan León, e ingresaron Bryan Castrillón y José Valencia. Atlético Nacional agotaba sus variantes al minuto 30. Se fueron; Jefferson Duque, Sebastián Gómez y Andrés Andrade, para darle paso a Jonatan Álvez, Nelson Palacio y Alex Castro.



Sobre el minuto 32, Nacional tuvo la jugada más clara del partido a través de Dorlan Pabón, con un remate desde el sector derecho, pegando en el vertical de la mano izquierda del arquero Castaño. Al minuto 36, Carlos Ramírez desató la locura en el estadio Hernán Ramírez Villegas con su gol tras una jugada sobre el sector izquierdo. El ex Águilas Doradas anotó el gol con el que abrieron el marcador y albergaban la posibilidad de una épica remontada.



Al final, Nacional administró un resultado abultado conseguido en el juego de ida en Medellín, mostró ser un equipo aplomado que no se escondió, tuvo opciones de estirar la ventaja, pero pese a la derrota en este partido, la imagen de un equipo que puede dar la pelea en la Liga volvió a aparecer en el conjunto antioqueño. De esta manera y con un 5-1 en el resultado global, Nacional le puso fin a una sequía de tres años sin ser campeón, celebra su quinta Copa Colombia, el título 30 en su historia y confirmó su presencia en la Copa Libertadores 2022.



Juan Camilo Álvarez Serrano

Corresponsal FUTBOLRED

Pereira

En Twitter: @juanchoserran8