DIM busca un milagro: visita a Millos por un lugar en la final de Copa

Deportivo Independiente Medellín visita este miércoles, desde las 8 de la noche a Millonarios, por la vuelta de la semifinal en la Copa BetPlay 2022. Tras un opaco rendimiento en el Atanasio, el poderoso deberá remontar dos goles para seguir soñando con una nueva final, la victoria en el clásico ante Nacional, lo dejó con los ánimos renovados y la ilusión de pelearle al equipo que mejor juega en Colombia.

David González repetiría el mismo esquema y un equipo similar al que derrotó a los verdolagas. Un solo cambio y es la salida de Germán Gutiérrez quien se pierde el encuentro por una virosis, en su lugar estará Yulián Gómez. El estratega rojo le apostará nuevamente al doble ‘9’ con Luciano Pons y Diber Cambindo.



Sobre las novedades médicas, el médico Edgar Méndez indicó que “David Loaiza tiene el alta médica, tras ocho semanas de recuperación tras su lesión, está en la fase de reacondicionamiento físico. Miguel Monsalve suma dos semanas tras su lesión, su dolor es reducido, la próxima semana tendrá trabajos con pelota y esperamos que dentro de cuatro semanas y de no pasar nada extraordinario, podría estar para el partido contra Pereira. Jean Pineda continúa en su fisioterapia de primera fase con buena evolución. Germán Gutiérrez tiene una virosis, por precaución no viajó a Bogotá, será sometido a otros exámenes”.



Por su parte, el técnico González resaltó que “pasamos la página de lo que fue el clásico, elevamos la mentalidad, las ganas y creyendo lo que estamos haciendo. Ahora estamos preparados para afrontar un partido donde debemos remontar dos goles y donde buscaremos remontar esos dos goles para pelear el paso a la final. Millonarios es un equipo que propone, no me lo imagino que vayan a meterse atrás y cuidar el resultado. Nosotros estamos preparados para lo que nos puedan plantear y depende de nosotros para que no puedan mostrar su mejor nivel”.



Además, “debemos buscar de una mejor manera el resultado, generar opciones y que sea diferente a lo que pasó en la ida. Teniendo precauciones en defensa, generar peligro y anotar lo más rápido posible para recortar la ventaja en la serie. Todos los jugadores, salvo Yesid Díaz han jugado, todos son importantes y tienen la responsabilidad de responder. Hay momentos donde hay curvas de rendimiento, eso es lo que nos toca jugar y esperamos que los resultados mejoren”.



Datos entre Millonarios e Independiente Medellín

Es la segunda vez que el DIM y Millonarios se enfrentan en una llave directa por la Copa Colombia. La anterior fue en la edición 2019, por los octavos de final. El partido de ida se disputó en el Atanasio, donde ganó el poderoso 2-1 con goles de Germán Cano y Andrés Cadavid, en los azules descontaron a través de Cristian Arango. El juego de vuelta en el estadio El Campín, empataron 2-2 con goles de Germán Cano para los antioqueños y José Ortiz para los capitalinos, avanzando el rojo a los cuartos de final de un torneo que ganó en la recordada final contra Deportivo Cali.

Alineación probable:

Independiente Medellín: Andrés Mosquera Marmolejo; Juan Guillermo Arboleda, Víctor Moreno, Andrés Cadavid, Yulián Gómez; Adrián Arregui, Andrés Ricaurte, Jordy Monroy, Vladimir Hernández; Luciano Pons, Diber Cambindo. D.T.: David González.



Hora: 8:00 p.m.

Estadio: El Campín.

Árbitro: Carlos Ortega (Bolívar).

VAR: Jorge Guzmán (Norte).

T.V.: WIN Sports +.



Juan Camilo Álvarez Serrano

Corresponsal FUTBOLRED

Medellín

En Twitter: @juanchoserran8