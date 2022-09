Dulce centenario: Arregui celebró el clásico en su partido 100 con DIM

El clásico antioqueño no fue un partido más para Adrián Arregui, el argentino llegó este domingo a los 100 partidos disputados con la camiseta del Deportivo Independiente Medellín. Además del debut con victoria para el técnico David González, que Andrés Cadavid anotara el gol más rápido en la historia de los clásicos, realizado a los 33 segundos del primer tiempo y que se cortara la racha de cuatro años sin derrotar a Nacional, para el argentino fue un momento más que especial.

Arregui comenzó su camino con el DIM el 15 de julio de 2019, en la victoria 3-0 contra Patriotas, siendo una pieza fundamental para que el poderoso lograra la Copa Colombia 2019, anotando goles importantes y dándole equilibrio al equipo. Tras un paso por Huracán e Independiente de Argentina, en 2021, el ‘vikingo’ regresó a Medellín para seguir coleccionando momentos inolvidables en el equipo del pueblo.



Con goles y buenas actuaciones, el argentino se ganó un lugar en el corazón de la hinchada roja. De los 100 partidos disputados, 98 partidos fueron titular, anotando 18 goles y conquistando un título, cifras que dejan este centenario de encuentros en los que uno de los capitanes escarlatas ha defendido la divisa del rey de corazones.



"Estuvimos a la altura, con actitud. Nos quedamos con 10 jugadores en una jugada injusta, no era falta de Ricaurte y ahí es donde me pregunto, ¿dónde está el VAR? Son ciertas cosas que uno no entiende. Estamos contentos, logramos el triunfo que queríamos. No soy de hablar de los árbitros, ni generalizo. Confío en la honradez, puede acertar, equivocarse. Con un 4-1 hay detalles que deriva en tomar las decisiones más fáciles. No discuto, quiero que las cosas sean justas, en el reglamento marcan cosas y la interpretación es otra", indicó Arregui en conferencia de prensa.





Juan Camilo Álvarez Serrano

Corresponsal FUTBOLRED

Medellín

En Twitter: @juanchoserran8