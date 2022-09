Fin a la polémica: Gamero esperará a Montero y Llinás para la final

Millonarios no quiere dejar nada al azar y esperará, hasta último momento, para contar con Andrés Llinás y Álvaro Montero, en la final de ida de la Copa BetPlay.



Alberto Gamero confirmó, en rueda de prensa previa al duelo crucial, la opción de contar con los dos jugadores, desde el inicio, pese a estar aún concentrados con la Selección Colombia.



Cabe destacar que Millonarios, desde la parte directiva, pagará un vuelo chárter, una vez culmine el partido con México, para inicar su retorno hacia Barranquilla, sede del primer duelo de Copa.



Llegada de Montero y Llinás: el club ha hecho un esfuerzo grande para traerlos desde Estados Unidos. Llegarán mañana al mediodía. No hay misterio, si Montero llega, jugará. No tiene los recorridos largos. Llinás jugó hace tres días, si no juega hoy, y está cómodo, estará.



Cuando nosotros vamos a disputar un partido de estos, queremos tener lo mejor. Si están en la Selección, es porque son muy buenos. Vamos a esperar como llegan. Será criterio de ellos. Hemos entrenado con dos jugadores diferentes, pero ellos entienden y saben que, si llegan ellos, jugarán los otros. Todo depende de su llegada, hoy tendrán un partido. Salen luego del partido y mañana al mediodía hablaremos con ellos.



Junior y Millonarios disputarán el primer duelo de la gran final de la Copa BetPlay, este miércoles 28 de septiembre, en el estadio Metropolitano.