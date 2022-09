Ya ni estar lesionado cuenta: Everton se desespera con Yerry Mina

En el Everton liderado por Frank Lampard paulatinamente se empiezan a cansar de ese líder como referenciaron a Yerry Mina en la temporada pasada por su delicada situación con las recurrentes lesiones que cada vez más se agudizan e inquietan a los directivos.

Su semblante, y el escenario que vive en Inglaterra es preocupante, pues no tiene esa regularidad deseada y que se espera, y una grave lesión en el tobillo lo dejó por fuera de las canchas por dos meses. Se especulaba que Yerry Mina fue a Colombia para trabajar su recuperación con el médico del Deportivo Cali, Gustavo Portela. Efectivamente, eso sucedió, pero el lapso no cambió en su incapacidad.



El 6 de agosto fue la lesión de Yerry Mina, y le estipularon dos meses de recuperación. Afortunadamente, ese final de ese calvario está por solucionarse, pues mirando el calendario, le faltan tan solo diez días si todo sale bien. Los médicos del Everton esperan que llegue en óptimas condiciones para ayudar al club en esta delicada situación, pues se encuentran decimoterceros.



Sin embargo, Yerry Mina cuenta con problemas grandes, y el Everton se empieza a hartar. Primero, las recurrentes lesiones, recuperarse de ese golpe en el tobillo no significará que no vuelva a sufrir una lesión en próximas jornadas. Segundo, antes de que se diera la baja del colombiano, los ‘Toffees’ esperaban renovarlo, pero ahora, tienen esa inquietud.



Y es que, se preguntarán si es rentable seguir contando con un jugador que su estado físico no es para nada una garantía para el club. Este es el principal problema que tiene el Everton en la cabeza sobre Yerry Mina. ¿Parece que puede vivir sus últimos momentos con el club de Liverpool? No se sabe, pero todos los caminos conducen a que en diciembre le buscarán salida.



No solo el Everton está pendiente, sino Néstor Lorenzo y la Selección Colombia. Seguramente, seguirá siendo importante para el argentino y el combinado nacional, pero sus recurrentes lesiones demuestran su mal estado físico, y su preparación. Sumado al cambio de ideas de renovarlo, los ‘Toffees’, pese a no estar en una posición cómoda en la Premier, solo ha recibido seis tantos, por lo cual, la actual defensa de Frank Lampard le cerraría las puertas al de Guachené, Cauca.



Yerry Mina ya ni las lesiones lo salvan. Everton se olvida cada vez más de su jugador, y espera que en diciembre negocien. Si no lo venden, seguramente cumplirá contrato hasta junio de 2023, y ahí encontrará un nuevo rumbo por la libertad de negociar. De ser ese líder en la defensa del club, a replantear en la institución la continuidad del zaguero central.