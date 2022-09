Alberto Gamero llamó a la calma: ‘el fracaso no se ve en una final’

Millonarios ya está en Barranquilla, para enfrentar a Junior en la ida de la final de la Copa BetPlay. Duelo crucial que empezará este miércoles para disputarse el partido de vuelta en el estadio El Campín, el próximo 2 de noviembre.



Estas son las declaraciones de Alberto Gamero, técnico de Millonarios, el previo a la gran final de este miércoles 28 de septiembre.



Repetición de lo hecho en el partido anterior con Junior: queremos hacer lo que hicimos luego del minuto 20. No repetir los primeros 15 minutos, donde Junior fue superior por la banda. Cuando controlamos el partido, lo hicimos ida y vuelta. Ambos generamos. El partido no será igual, el profe Julio tendrá más sesiones de entrenamiento. Millonarios viene a proponer lo mismo, buscar los partidos y no será la excepción.



Complicaciones de Junior: son 180 minutos, mañana no termina. Junior de local saldrá a proponer. Pensamos en hacer algo similar, ellos tendrán otros jugadores recuperados o algunos que Julio los conocerá más. Mañana será de final, este equipo no llegará a cambiar la idea. Vamos a jugar como en todas las plazas, a buscar el partido.



El rival tendrá su público y queremos hacer un partido digno de final.



Parte mental del plantel: no nos creemos favoritos. En la mente, queremos jugar bien, no nos sentimos favoritos. EL momento que vivimos en Liga y reclasificación, no nos lleva a otro escenario de seguir trabajando y jugar bien. A la final llegan los mejores, así como llegamos, llegó Junior. No nos creemos favoritos, tenemos un buen rival, pero queremos ganar la Copa.



Llegada de Montero y Llinás: el club ha hecho un esfuerzo grande para traerlos desde Estados Unidso. Llegarán mañana al mediodía. No hay misterio, si Montero llega, jugará. No tiene los recorridos largos. Llinás jugó hace tres días, si no juega hoy, y está cómodo, estará.



Cuando nosotros vamos a disputar un partido de estos, queremos tener lo mejor. Si están en la Selección, es porque son muy buenos. Vamos a esperar como llegan. Será criterio de ellos. Hemos entrenado con dos jugadores diferentes, pero ellos entienden y saben que, si llegan ellos, jugarán los otros.



Todo depende de su llegada, hoy tendrán un partido. Salen luego del partido y mañana al mediodía hablaremos con ellos.



Presión para ganar título: no nos creemos favoritos. En Colombia lo que escucho, no lo entiendo. Todo el mundo dice que Millonarios juega bien, tiene que ser campeón. Yo no voy a cambiar mi idea, para ser campeón hay que trabajar y buscar ganar un partido. SI Gamero no es campeón, fracasó. No se me pasa eso. El fracaso no se ve en una final. El éxito se ve, en lo que hace Millonarios, con jugadores en Selección, grupo joven y que sabe a qué juega.



Ese protagonismo no lo tenemos nosotros. Este grupo es humilde, no somos los dueños de nada. Tenemos 28 puntos y no nos sentimos clasificados, al igual en reclasificación. El fútbol es de resultados, muchas veces no es el mejor quien gana, otras veces pierde. Estoy tranquilo, hablamos todos los días eso. Hay que intentar, no perder la fe.



Todos trabajan para ser campeón, pero es uno solo. El año pasado fuimos a la final y Tolima fue campeón. No es el por qué, pero estamos trabajando bien, bajo un modelo e idea, para que este equipo entre al campo a intentar jugar bien. Proponer y buscar los partidos, eso no lo cambiaremos. Habrá momentos para retroceder, es normal. Hay que saber defender en esos bloques.



Si me pongo una obligación de que, si no soy campeón, fracasé. En mi cabeza no está en que, si no soy campeón, no he hecho nada. Veo el Millonarios, queremos ser campeones, pero vamos a lucharlo. En la cabeza de nosotros está el día a día. El matarse en la cabeza lleva a cometer errores.