Gamero respaldó a Daniel Cataño en la final: partido de lujo del 8

Millonarios remontó y festejó un título más de Copa BetPlay, en medio de la emoción y el festejo de los azules, también hay cabida para hablar del desarrollo del juego, desde lo táctico y estratégico.



La actitud en finales pesa, quedó mostrado por parte del cuadro embajador. La disputa y posicionamiento los llevó a ganar cada pelota dividida, buscarla y como fue la constante en los minutos finales, despejarla y aguantar el pitazo final.



Gamero no contaba con Juan Carlos Pereira, por la sanción que tenía tras la expulsión en las semifinales. La duda la dejó sembrada el estratega ante la prensa y la opinión, pues en la rueda de prensa posterior a la final, afirmó que desde el día anterior sabía que Vásquez y Silva serían los volantes de primera línea.



Ante este panorama, los dos volantes se complementaron. Entre ambos se repartieron la responsabilidad de salir con la esférica al piso, darle movilidad y ser los creadores desde la primera línea. Desde lo defensivo y de contención, mantuvieron la posición, sin permitir que la gran cantidad de volantes de Junior generaran juego y les destruyeran a los azules la movilidad en esa zona.



Un hueco quedaba en ese sector de la mitad, con el retroceso de Macalister. Daniel Cataño apareció como el hombre de generación, trabajo silencioso para ser el jugador de descarga de la esférica, apoyando a los hombres de la banda y de los más retrasados.



Aprovechó los espacios que dejó Junior, donde el cerco defensivo no logró controlarlo. La media distancia también fue su sello, con tres remates complicados, donde Viera se convirtió figura. Redención o no, pero el cambio y movimiento posicional de Gamero mostró la mejor cara del número 8, que orquestó, manejó el ritmo de juego, cuando Millonarios más lo necesitaba.