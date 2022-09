Junior-Millonarios, lo bueno y malo de los equipos en la final de Copa

En el primer sorbo de la Copa BetPlay 2022, Junior logró imponerse por la mínima diferencia gracias a un gol de César Hayder y se quitó la espina que traía tras caer hace unos días por Liga contra Millonarios en el Metropolitano.



El partido fue inteligente para Junior, quien desde el banco trajo las soluciones para que en la segunda etapa lograra encaminar su importante victoria en la primera final, pero que deja todavía la serie abierta.



Cambios efectivos: Julio Comesaña vio que su equipo se empezó a desboronar en el primer tiempo al llenarse con tres tarjetas amarillas y en el segundo tiempo envió al campo a otros como ‘Cariaco’ y César Haydar, quienes aumentaron el nivel de ataque y donde éste último logró anotar el primer gol.



Le dio la pelota a Millos: Con el desgaste hecho en la mayor parte del segundo tiempo, Junior logró entregarle el balón a los de Gamero, quienes no lograron ver el arco por la posición defensiva y atenta del tiburón.



Juego táctico primer tiempo: tanto Junior como Millonarios lograron en el inicio un partido parejo, que por momentos fue de ida y vuelta, pero Millonarios mantuvo su defensa sólida para sostener el cero en el arco de Álvaro Montero, quien no tuvo mayor exigencia, pues Junior no fue tan exigente en esa primera etapa.



Contragolpe: los dirigidos por Alberto Gamero lograron atacar cuando Junior se los permitió, pero lograron irse al ataque en los últimos minutos del primer tiempo, donde el tiburón dejó de ser peligroso y con Luis Carlos Ruiz lograron acercarse.



Desorientados: Millonarios no aguantó la presión que le generó Junior en los primeros minutos del segundo tiempo y eso lo aprovechó Junior, quien no logró recuperarse y cayó anímicamente, donde no lograron recomponerse en el complemento.