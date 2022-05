‘A la hinchada las más sinceras disculpas’: Mafla, tras la eliminación

En la noche del jueves el Deportivo Cali sufrió una nueva eliminación, esta vez en la fase de los octavos de final de la Copa Colombia 2022, contra el único equipo de la Segunda División que avanzó a esta fase, Fortaleza. Ahora el equipo empezó a preparar el juego contra Patriotas de Boyacá, que será en la tarde del domingo y luego se enfocaran en el duelo de la Copa Libertadores contra Always Ready de Bolivia.

El lateral izquierdo Christian Mafla, recalcó que iniciaron de buena forma el partido contra los capitalinos: “empezamos con nuestra idea de juego bien planteada, nos vamos adelante tempranamente y ese empuje nos daba esa sensación de seguir adelante y marcado para lograr la clasificación. Por ahí en el segundo tiempo caímos un poco, esa misma sensación de desesperación nos llevó a no seguir el plan y creo que fue lo último que se vio reflejado en el partido”.



Se disculpó con los aficionados que los fueron a apoyar al equipo en el estadio Metropolitano de Techo: “a la hinchada las más sinceras disculpas de parte de todo el grupo, porque queríamos avanzar en esta Copa Colombia, no se nos dio y solo nos queda la Copa Libertadores y Dios quiera podamos darle esa alegría a nuestra hinchada y nuevamente disculpas de parte de todo el equipo”.



El grupo que fue titular contra los bogotanos regresó a la ciudad de Cali junto con el técnico Rafael Dudamel, pensando en el juego del próximo jueves contra Always Ready de Bolivia por la Copa Libertadores, mientras el asistente técnico Marcos Matthias, se quedó con el resto de la delegación y recibió a algunos jugadores que no hicieron parte de la convocatoria del partido por copa.





Juan Andrés Arias Arias

Corresponsal Futbolred Cali

En Twitter: @AriasJuan_15