Cali y Nacional empataron 2-2 en la ida de semifinal de Copa Betplay

En un partido intenso, en el que el ritmo lo impuso en el primer tiempo el conjunto dirigido por Rafael Dudamel a través de la posesión, y luego decayó en el segundo, Deportivo Cali empató 2-2 con Nacional este miércoles en el partido de ida de la semifinal de la Copa Betplay 2021, disputado en el estadio de Palmaseca.



El compromiso fue dinámico desde el inicio, con Cali presionando alto al visitante para inducirlo a cometer errores en su sector defensivo y al mismo tiempo aprovechar la inexperiencia del guardameta Kevin Mier.



Los extremos fueron fundamentales en la estrategia del entrenador venezolano, especialmente Jhon Vásquez y Kevin Velasco, que ha venido levantando su nivel. La habilidad y velocidad de ambos resultaron vitales para superar el bloque verdolaga.

Fue tan bueno el funcionamiento colectivo del cuadro de casa que en ese periodo no sintió la ausencia de un jugador que venía siendo importante como Teófilo Gutiérrez. El juvenil Daniel Luna no desentonó y la generación fue fluida, con apertura hacia las bandas que hizo mucho daño en Nacional.



Sin embargo, los cambios realizados por Alejandro Restrepo en la segunda parte le dieron otro aire al elenco antioqueño, que recuperó el balón y consiguió la paridad a través de un cabezazo de Geison Perea en los últimos instantes del juego, en una jugada polémica de fuera de lugar.



Lamentablemente para los intereses del cuadro anfitrión, sus jugadores destacados del comienzo desaparecieron en la parte final y la iniciativa en ataque la tuvo el visitante, que jugó con tranquilidad y se va invicto en el primer duelo de una serie que queda abierta.



Sobre el minuto 7, Cali jugó desde el fondo con Robles, pase de Angulo a Jhon Vásquez, Luna apretó a Marulanda y el balón le quedó a Andrés Colorado para que con arquero vencido apenas tuviera que empujarlo para el 1-0.



Amarilla a los 23 minutos para Jonathan Marulanda por falta a Ángelo Rodríguez y Danovis Banguero por infracción a Jhon Vásquez a los 26. Colorado también recibió amonestación por falta a Sebastián Gómez a los 28. También Kevin Velasco a los 31 por faulear a Andrés ‘El Rifle’ Andrade.



Marsiglia no alcanzó a conectar un servicio de Angulo desde la derecha a los 28.



Una nueva recuperación de un rebote en terreno de Nacional dejó a Vásquez perfilado por derecha para superar a dos rivales, metió el centro rastrero y Kevin Velasco se adelantó a Marulanda para tocar con derecha y anotar el 2-0, a los 35.



Nacional se recuperó del dominio verdiblanco en las postrimerías del periodo inicial y volvió a acercarse a los 37 con un cabezazo desviado de Jefferson Duque. Después Andrade también lo hizo a los 41 con un remate por encima del horizontal.



Dorlan Pabón apareció a los 44, pero la defensa ‘azucarera’ respondió bien. De igual forma, Darwin Andrade sacó un zurdazo que contuvo Kevin Mier.

En el segundo tiempo, Alex Castro ingresó por Sebastián Gómez. Daniel Luna recibió la amarilla al minuto de reiniciadas las acciones.



Nacional reclamó a los 3 minutos como penalti una falta de Jhon Vásquez a Alex Castro, pero se produjo fuera del área.



Luego fueron amonestados Ángelo Rodríguez y Geison Perea a los 4.



Luna se fue lesionado a los 8 minutos y lo reemplazó el argentino Franco Nicolás Torres.



El ‘Rifle’ Andrade envió un centro desde la izquierda para el cabezazo de Duque, pero salió desviado por el poste izquierdo. Alex Castro también vio la amarilla a los 14.



Cali volvió a arreciar sobre el primer tercio del complemento.



Jonathan Alvez entró por Duque a los 16. Luego, Jarlan Barrera por Dorlan Pabón y Yeison Guzmán por Andrés Andrade, modificaciones que le brindaron mejores alternativas a Nacional.



Tras una excelente jugada colectiva que inició Banguero, luego la tocaron Castro y Jarlan, la descarga por la derecha, Yeison Guzmán tiró el centro y Jonathan Alvez cabeceó en el área chica para convertir el 1-2 a los 28.



Andrés Colorado salió a los 29 para darle paso a Jhojan Valencia.



Después del descuento, Nacional estuvo cerca del empate, luego que Castro dejara a Barrera perfilado en el área, pero su remate se fue desviado, a los 32.



Jimer Fory entró por Jonathan Alvez, que se lesionó, a los 33.



A los 35, Cali hizo las últimas variantes: Harold Rodríguez por Ángelo Rodríguez y Michael Ortega por Jhon Vásquez. Juan Camilo Angulo también fue amonestado a los 38.



Iban 39 minutos cuando Yeison Guzmán levantó una falta, Geison Perea cabeceó adelantado y marcó el 2-2. Ni el árbitro Bismarks Santiago ni el asistente bolivarense Kevin Agámez se percataron de la acción.



Danovis Banguero, quien ya tenía amarilla, le cometió una falta alevosa a Ortega y terminó expulsado a los 47.



Cali fue superior en el primer tiempo, pero en el segundo se vio sometido por la buena reacción de Nacional, especialmente después de los cambios con sus talentosos jugadores de mitad de cancha. El partido de vuelta se cumplirá el 21 de octubre (8:00 p.m.) en el Atanasio Girardot.



Marco Antonio Garcés

Corresponsal Futbolred Cali

En twitter: @marquitosgarces