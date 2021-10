La carta tapada de Tabárez: ¿Cavani o Suárez? ¿Jugarán los dos?

El Maestro uruguayo, Óscar Washington Tabárez, ultima detalles tras el entrenamiento con la plantilla completa para preparar lo que será el duelo de este jueves contra Colombia en la triple fecha de eliminatorias mundialistas.

El equipo charrúa está bastante motivado tras el regreso de sus dos máximas figuras, Luis Suárez y Edinson Cavani, quienes no pudieron estar en la anterior triple fecha, el del Atlético por lesión y el del United por los protocolos de salida e ingreso por el Covid.



Según la prensa uruguaya, el entrenador no jugaría con los dos delanteros desde el arranque, Tabárez se decantaría por el pistolero, quien tiene un partido muy especial al jugar en el estadio Gran Parque Central, cancha de Nacional, en donde marcó su primer gol como profesional.



Por otra parte, el seleccionador dejaría en el banco de emergentes al matador, quien: “no acumula el mejor recorrido deportivo en los últimos tiempos, viene jugando poco en el Manchester”, asegura el diario El País.



En entrevista con Futbolred el entrenador Jorge Fossati asegura: "Si queda Cavani como suplente, no sería por otra cosa que un tema físico. Desde lo táctico o razones de otro tipo, dejar a Cavani afuera". concluyó.



La motivación de todo el plantel es grande por el regreso de los dos goleadores, este jueves a las 6:00 p. m. (hora Colombia) Uruguay recibe a Colombia. El viernes los futbolistas se entrenarán en horario matutino, mientras que el domingo jugarán frente a Argentina en el estadio Monumental.