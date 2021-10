‘No voy a hablar del arbitraje, creo todo el país lo vio muy claro’

Después de estar 2-0 arriba en el marcador, Deportivo Cali igualó 2-2 este miércoles con Nacional en el juego de ida de la semifinal de la Copa BetPlay 2021, en el estadio de Palmaseca.



El técnico venezolano Rafael Dudamel considera que su equipo hizo las cosas como se planificaron, pero al mismo tiempo se quejó de que el segundo gol de Nacional se produjo en fuera de lugar.

Sobre el resultado y la actuación del juez central: “Siempre he sido muy respetuoso de los profesionales del arbitraje, ustedes lo han visto todo por televisión, considero que para un fútbol de tan buen nivel como el colombiano, en una instancia como semifinal de la Copa BetPlay, quedo extrañado de que no haya habido VAR y mucho más en un tipo de partido de esta envergadura en el que juegan dos equipos tan históricos. No voy a hablar del arbitraje, creo que todo el país lo vio muy claro, todo quedó en evidencia, todo lo que yo pueda decir no va a alcanzar para solucionar nada”.



Dudamel agregó sobre sus dirigidos que “hoy han dado una demostración de jerarquía, de grandeza, de equipo, y el desarrollo del partido fue tal cual se había planificado. Superamos a un rival de altos quilates, fuimos a su campo, lo buscamos, lo agredimos y luego con mucho criterio jugamos. Después el 2-2 no me quita para nada esas buenas sensaciones que me dejó el equipo, hicimos todo por merecer los tres puntos, pero va a tener mucha más emoción la vuelta, en un lindo estadio, con la fanaticada rival y todo esto seguramente va a hacer mucho más meritorio que podamos avanzar a la final, siempre y cuando todo lo que incida sea netamente futbolístico, eso es lo único que quiero, que no me regalen nada y no me quiten nada, no pido nos den ni nos quiten nada, y hoy nos quitaron”.



También habló de lo que le faltó en la parte táctica para mantener el resultado: “El equipo funcionó bien, respondió bien. Por supuesto que cuando tienes un resultado de dos goles y te lo empatan, la mente empieza a rebobinar el partido y quieres encontrar qué pudimos hacer mejor para controlarlo. Creo que hicimos todo y luego la capacidad del rival de poder sobreponerse a un resultado adverso también lo llevó a estar en alguna oportunidad cercano a nuestro arco. Dos balones en juego aéreo, uno en pelota movimiento, otro con pelota parada con un claro fuera de lugar, nos alejan del triunfo, pero tácticamente desde el 4-3-3 o desde el 4-2-3-1 el equipo lo entendió y respondió rápidamente. No tengo nada que reprochar ni en lo físico, ni en lo táctico ni en lo colectivo. Sencillamente las circunstancias del partido se dieron así, nos quedamos con la amargura del resultado, pero con la satisfacción del nivel del equipo”.



En cuanto a si salió satisfecho con el rendimiento del equipo: “Estoy tranquilo, satisfecho si hubiésemos ganado, Estoy tranquilo y este nivel de rendimiento colectivo me deja siempre una perspectiva positiva para todo lo que viene. La mejor manera de sacarnos esta amargura por el triunfo que se nos fue, es concentrándonos y ganar el próximo partido por la Liga y acercándonos a la clasificación de los ocho, no tenemos tiempo para perder en distracciones emocionales, hay que forjar el carácter con estos resultados, reponernos rápidamente y ya mañana empezar a pensar en la jornada del sábado”.



Acerca de la presión alta utilizada y su versatilidad táctica, adujo que “el equipo siguió actuando con una idea ofensiva como lo hemos venido haciendo en partidos anteriores, siempre intentando interrumpir la iniciación de juego del rival, que esas salidas de defensa-ataque de ellos no sean claras, no sean limpias. El equipo fue intenso tanto en las reanudaciones como en el desarrollo del partido, siempre fuimos por ellos intentando cerrar esos pasillos para que no tuvieran juego interior, eso hizo que el rival de hoy, que tiene unas sincronías muy bien marcadas, nosotros interrumpimos muy bien, lo llevamos a nuestro funcionamiento y vamos a seguir en esa línea, que le exige mucho al jugador, que produce mucho desgaste, pero la respuesta ha sido muy buena”.



De la actuación de Nacional en Palmaseca y la forma de contrarrestarlo en Medellín el 21 de octubre, concluyó: “El que brilló hoy en planteamiento, funcionamiento y propuesta fue el Deportivo Cali, después hay que reconocer Nacional tiene en algunas individualidades unas fortalezas de equipo como las del juego aéreo que muchos pasajes del partido supimos controlar. Por esas cosas del fútbol y por errores arbitrales se nos escapó el triunfo, pero hoy el que brilló fue el Deportivo Cali”.



Los verdiblancos recibirán este sábado (4:00 p.m.) a Equidad por la fecha 13 de la Liga BetPlay II-2021, urgidos también de un triunfo para buscar el ingreso a los ocho.



Marco Antonio Garcés

Corresponsal Futbolred Cali

En twitter: @marquitosgarces