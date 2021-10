Indignación en México: torneo amateur terminó a balazos y un herido

Terribles noticias desde México. El periodista Antonio Nieto denunció a través de sus redes sociales que un torneo amateur terminó a balazos y con un jugador herido producto de los disparos. Una locura completa.

Según la prensa local se trataría de un torneo de fútbol 7 en la alcaldía de Azcapotzalco. En el video aficionado se ve cuando varios sujetos irrumpen en el escenario con armas.



“Dénle en su puta madre, dale un balazo o algo”, se escucha al iniciar el video, mientras ambos equipos trataban de reanudar al juego. En ese instantes, ingresan al campo cuatro hombres, tres de ellos armados. Los sujetos apuntan al árbitro y disparan al suelo.



Con ambos equipos en las graderías, se escucha una discusión. La cámara enfoca lo que ocurre y uno de los jugadores del equipo blanco aparece siendo golpeado por un hombre vestido de camuflado. Se escucha un disparo y los jugadores rivales huyen junto a los personajes armados.



El hombre golpeado cae en una silla y dice: “Mi pierna, me pegó ahí... Me dio en la pierna y no estaba haciendo nada”. Con ello, uno de sus compañeros dice que pidan una ambulancia...



Vea acá la terrible situación: