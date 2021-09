Cali clasificó ante un flojo América: el clásico quedó debiendo fútbol

Se sabía con anticipación que el balompié vallecaucano iba a tener un semifinalista en la Copa BetPlay 2021, que fue el Deportivo Cali tras empatar 2-2 en el Pascual Guerrero y ganar 1-0 este miércoles en Palmaseca. Su rival será Nacional, que dejó en el camino a Santa Fe.



Más allá del resultado, quedaron cosas para la reflexión en ambos equipos, para que Rafael Dudamel y Juan Carlos Osorio empiecen a corregir en los entrenamientos.



Para FUTBOLRED, así fue el desarrollo del tercer clásico vallecaucano consecutivo.

América sigue desconcertado: Por lo menos hasta ahora se ve que el equipo no asimila la habitual rotación de Juan Carlos Osorio. Hay jugadores que siguen sin responder y la idea futbolística no es clara, al contrario, se juega a los empellones y a lo que salga.



Un penalti fue suficiente para el triunfo del Cali: Los verdiblancos encontraron la ventaja con un penalti que cobró ‘Teo’ a los 6 minutos ante una mano ingenua de Jorge Segura en el área. Es cierto que tuvo al menos dos remates peligrosos de Jhon Vásquez que salvó Diego Novoa, pero de resto hubo poco para resaltar.



Buen debut de un canterano como lateral: Con las frecuentes lesiones de Juan Camilo Angulo se había vuelto un problema encontrarle un reemplazo. Primero fue improvisado el volante Andrés Balanta, que poco va al ataque, pero Rafael Dudamel acertó, por lo menos en este clásico, de hacer debutar como profesional al juvenil Juan Esteban Franco, quien respondió bien hasta el momento en que estuvo en la cancha.



Desorden para atacar: Si Cali no encontró las fórmulas para ir con mayor frecuencia al arco del rival, qué decir de América que no muestra un estilo claro para vencer las defensas contrarias. Todo se basa en el pelotazo y a lo que resulte, apostando al juego directo y sin generación, tanto que incluso Deinner Quiñones ha perdido brillantez y claridad.



Este miércoles ni tener a Adrián Ramos le funcionó, porque Cali lo maniató a través de Hernán Menosse y fueron pocas los contactos que tuvo con el balón.



El fútbol fue ausente: El clásico no respondió a las expectativas, estuvo nivelado por lo bajo y lo que evidenció es que ambos equipos tienen una cuota goleadora muy baja. Cali tendrá que mejorar ahora que se le viene Nacional en la semifinal de la Copa y entrar a los ocho de Liga, y América para mantenerse.



Dos expulsiones infantiles: Teófilo Gutiérrez y Gustavo Torres recibieron la tarjeta roja antes de iniciar el segundo tiempo, perjudicando a sus clubes. La razón es que dijeron de todo en la salida del túnel y el árbitro Luis Matorel se enteró. Lástima porque eso también contribuyó a que el clásico no entregara toda la emoción que se esperaba.



Las dudas que encierra el plantel de Osorio: El tiempo sigue pasando y América genera más inquietudes que certezas. A esta altura ya debería vérsele con otros argumentos, pero la realidad es que el equipo no entrega buenas sensaciones. El tiempo le dará la razón o lo condenará por su insistencia con la rotación.



Marco Antonio Garcés

Corresponsal Futbolred Cali

En Twitter: @marquitosgarces