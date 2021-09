‘Asumo la responsabilidad y creo que me equivoqué’: Juan Carlos Osorio

América se despidió este miércoles en cuartos de final de la Copa BetPlay 2021 al caer 1-0 en Palmaseca, en el segundo torneo en que queda eliminado bajo la dirección técnica de Juan Carlos Osorio, como ocurrió en la Copa Suramericana.



En una corta rueda de prensa, en la que felicitó al cuadro ‘azucarero’ y se responsabilizó del mal planteamiento, Juan Carlos Osorio comenzó con unas escuetas frases: Sobre lo que siente que hizo falta: “Quiero felicitar al Deportivo Cali, fueron superiores y ganaron merecidamente”.



El timonel rojo reservó a varios de quienes ser sus titulares, pero nada valió porque el conjunto no tuvo explosión ni variantes para superar una bien parada defensa verdiblanca. Casi 90 minutos por delante después del penalti cobrado por Teófilo Gutiérrez, no alcanzaron para darle vuelta al resultado.



Sobre el mensaje que le dio al delantero Gustavo Torres tras su expulsión antes de iniciarse el segundo tiempo, reveló: “Considero que lo que le dije a Gustavo debe permanecer entre él y yo, hay cosas que para el desprevenido o no ocurren o hay mucho ruido y se distorsiona la realidad. Creo que Gustavo respondió como corresponde a un profesional cuando es irrespetado. Ya está, lo demás queda entre nosotros, lo único que hay destacar es que ganó bien el Deportivo Cali, que fueron superiores a nosotros y justos ganadores”.



En cuanto a si valora lo hecho por el rival para llevarlo a practicar un juego directo, respondió: “Virtud del Deportivo Cali, no he entrenado lo suficientemente bien al equipo como para proponer una estrategia diferente y diferentes formas de entrar en el último tercio, asumo la responsabilidad y creo que me equivoqué”.



De igual forma, ahondó en lo que puede estar pasando con su plantel, que sigue con déficit de gol: “Si vamos a diferenciar entre lo que es eficacia y eficiencia, el equipo tuvo mucha eficiencia en las entradas en el último tercio, pero la eficacia nos sigue cobrando, no es un problema del América de Cali, es un problema del fútbol colombiano y cada uno lo juzga desde su perspectiva. Me parece que cuando la gran diferencia fue un penalti, eso demuestra claramente lo que pasó en el campo de juego, pero simplemente reconocer que el Cali fue superior y que merecieron su triunfo”.



Tras quedar por fuera de la Copa BetPlay, que dará cupo al campeón para la Copa Libertadores del próximo año, América asume la responsabilidad de llegar a la final de la Liga.



Marco Antonio Garcés

Corresponsal Futbolred Cali

En Twitter: @marquitosgarces