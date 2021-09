Nacional revivió jerarquía copera: análisis de clasificación a 'semis'

A pesar de tener grandes posibilidades de seguir de largo en el juego de vuelta, la ventaja mínima estiró la agonía para los verdolagas en llegar a las semifinales de la Copa Colombia, donde enfrentarán al Deportivo Cali. Aunque fue el camino más largo, el conjunto antioqueño fue certero en los lanzamientos desde el punto penal y revivió esa jerarquía copera que muchas noches llenó de emoción a un equipo que con Alejandro Restrepo está retornando poco a poco a ese ADN que le dio una impronta ganadora. A continuación, el análisis de la clasificación para Atlético Nacional a una nueva instancia definitiva.



La hinchada en el Atanasio fue un ambiente motivador: Desde hace varios años, el ambiente en el Atanasio no era tan favorable para Nacional como lo que vivió en esta fase. Siendo un día laboral, un horario poco común y la gente acompañó en masa. Las 22.000 boletas disponibles para este partido ‘volaron’ en cuestión de horas. Incluso, en el plano visual dentro del estadio, se sentía que había más gente. Al final el club indicó que asistieron 22.483 personas. Sin embargo, esa energía se concentró, apoyaron, empujaron y motivaron al equipo para lograr la remontada y avanzar de ronda.



Dorlan Pabón como socio de todos: El atacante antioqueño fue una de las figuras del equipo, hizo la asistencia para el gol de Jefferson Duque, pidió el primer penal de la serie y lo convirtió. Sumado a los remates de media distancia que inquietaron el arco de Leandro Castellanos, donde un lanzamiento se estrelló en el vertical. Fue un jugador incisivo, picante y ahora le suma el don de compartir juego con sus compañeros. Un jugador que marca un salto de calidad en Nacional.



Aldair Quintana y sus atajadas clave: A pesar que todavía le falta para ser un arquero sólido que, de plenas garantías en Nacional, Aldair Quintana apareció en un momento clave como en los lanzamientos desde el punto penal. El ‘1’ verdolaga atajó un cobro que le permitió a su equipo tomar confianza y marcar diferencia en la serie de penales.



Críticas por aplausos: Geisson Perea, Baldomero Perlaza, el mismo Jarlan Barrera, Yerson Candelo, por citar algunos, eran elementos de Nacional que en semestres anteriores estaban de boca en boca y siendo parte de las críticas que tenía el equipo. Estos jugadores están mostrando niveles sobresalientes y el trabajo es lo que responde a una afición que es exigente y que quiere estar peleando los primeros lugares constantemente.



Alejandro Restrepo: El estratega antioqueño está demostrando partido a partido y en cada entrenamiento, lo valioso que es para que el grupo sea más un equipo y no un conjunto de individualidades. No solo los motiva y los trabaja bien, se les nota el compromiso a sus dirigidos y que le siguen la idea de juego que buscan plasmar en la cancha, ese ADN de elaboración, juego ofensivo y que brinde espectáculo. Todavía le falta mucho por mejorar, pero en el carril que van, es un camino firme para alcanzar los objetivos que se han trazado.





Juan Camilo Álvarez Serrano

Corresponsal FUTBOLRED

Medellín

En Twitter: @juanchoserran8